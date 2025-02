Rio Grande do Sul Governador gaúcho se reúne com embaixador da Ucrânia. Na pauta, o fortalecimento de relações comerciais

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Andrii Melnyk foi recebido por Eduardo Leite no Palácio Piratini. (Foto Vitor Rosa/Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini, nesta semana, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk, para discutir oportunidades de cooperação e fortalecimento das relações bilaterais. De acordo com o Executivo estadual, o encontro se deu em um momento de expectativa de retomada e normalização da parceria comercial de economias parceiras como a do Brasil, em relação ao país do Leste Europeu, em guerra com a Rússia desde 24 de fevereiro de 2022.

A Ucrânia é tradicionalmente um importante “player” no mercado agrícola mundial, com mais de 70% de seu território dedicado à agricultura. Trata-se de um dos principais exportadores de grãos para a Europa, especialmente trigo, milho, semente de girassol, cevada e soja. Em 2024, a balança comercial entre o Rio Grande do Sul e a Ucrânia foi superavitária para o Estado, com exportações de US$ 6,2 milhões, principalmente de máquinas e aparelhos para colheita, além de ferramentas pneumáticas.

O Rio Grande do Sul também mantém laços históricos com a Ucrânia através de sua comunidade de descendentes. Em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), cerca de 60 famílias de origem ucraniana, que chegaram ao Estado na década de 1940, mantêm vivas as tradições culturais de seus ancestrais.

“Este encontro reforça nosso interesse em ampliar as relações comerciais com a Ucrânia, especialmente no momento em que o país sinaliza uma expectativa de normalização de suas atividades comerciais internacionais. Temos potencial para identificar novas oportunidades de negócios”, destacou Leite.

O embaixador Melnyk, que está no cargo desde junho de 2023, tem realizado uma série de encontros com autoridades brasileiras para fortalecer relações bilaterais. Durante o encontro, prestou solidariedade aos gaúchos pelas enchentes de 2024.

Eduardo Leite também manifestou a sua solidariedade ao povo ucraniano pelas consequências da guerra. Antes de assumir a embaixada no Brasil, Melnyk atuou como vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e foi embaixador na Alemanha durante oito anos.

Participaram da audiência os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, da Comunicação, Caio Tomazeli, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

(Marcello Campos)

