Agro Governador Ranolfo instala sede do Governo na Fenasoja neste sábado

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A transferência da sede do Governo estadual para o município de Santa Rosa será às 14h30 Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dentro do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, o Executivo estadual será instalado, neste sábado (30), na Fenasoja 2022, em Santa Rosa. Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, a instalação ocorre às 14h30, após a abertura oficial da feira, pela manhã.

A programação do Estado no evento vai englobar painéis, mesa temática e visita do governador aos pavilhões da feira multissetorial que segue até o dia 8 de maio. Ranolfo também visitará obras do programa Avançar em andamento no município.

Sobre a mesa temática

Conduzido pelo secretário de Turismo do Estado, Raphael Ayub, o evento vai debater sobre o turismo na região com a presença de secretários municipais da localidade. A mesa ocorre às 16h, no estande da prefeitura na Fenasoja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro