Política Governador reforça o pedido para que os gaúchos permaneçam nas suas casas

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

"Nós vamos perder menos vidas se tivermos mais colaboração das pessoas", destacou Leite Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini "Nós vamos perder menos vidas se tivermos mais colaboração das pessoas", destacou Leite. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini) Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite voltou a reforçar, nesta quarta-feira (25), o pedido para que todos os gaúchos que puderem permaneçam em suas casas, evitando contato com outras pessoas e, assim, diminuindo a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul.

“É muito importante que as pessoas mantenham a obediência e o atendimento ao nosso pedido: ficar em casa, restringir contatos, reforçar a higiene e os hábitos de etiqueta respiratória. É fundamental para reduzirmos o nível de contágio do vírus e mantermos tudo dentro da capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde até que tenhamos os equipamentos de proteção individual, os equipamentos respiradores e todos os leitos de UTI estruturadas para enfrentarmos o momento que vem pela frente, que é de contágio maior da população”, afirmou Leite.

“Já tivemos a primeira morte no RS devido ao coronavírus e sabemos que teremos mais perdas pela frente. Mas nós vamos perder menos vidas se tivermos mais colaboração das pessoas para reduzirmos contato e contágio no Estado”, declarou.

“Nós temos, sim, preocupação com os empregos. E é por isso que estamos buscando com o governo federal medidas econômicas que nos ajudem a atravessar os tempos turbulentos que serão para a economia em razão dessas restrições. Mas, como tenho insistido, se protege primeiro a vida e, em segundo lugar, os empregos, nesta ordem. Não há conflito entre as duas coisas. Precisamos da economia para ter a riqueza que nos ajuda a investir na proteção da vida, mas precisamos das vidas humanas para fazer a economia girar. E nós estamos olhando para as duas coisas”, acrescentou o governador.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário