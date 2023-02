Rio Grande do Sul Governador visita Escola Uruguai, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Esta foi a primeira a ser visitada pelo governador neste novo ciclo de governo, que tem a Educação como pauta prioritária Foto: Maurício Tonetto/Secom Esta foi a primeira a ser visitada pelo governador neste novo ciclo de governo, que tem a Educação como pauta prioritária. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alunos brincando, conversando e jogando futebol. Seria um intervalo comum na Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai, em Porto Alegre, se os estudantes não estivessem fazendo tudo isso acompanhados do governador Eduardo Leite. O chefe do Executivo visitou a escola nesta segunda-feira (27), onde foi recebido com carinho e entusiasmo pelos alunos, conheceu as instalações e ouviu demandas da direção.

Logo na chegada, o governador teve uma recepção animada no saguão. Os alunos estavam ansiosos pela visita de Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira. Depois de muitos abraços, fotos e conversas, um grupo apresentou uma música para os convidados do dia. A aluna Sthefanny Pasqualli, do 9º ano, estava feliz por poder participar do momento. “Senti um mix de emoções. Não é a primeira vez que eu canto aqui na escola, mas foi incrível cantar para o governador, que eu só via na TV”, contou.

A Escola Uruguai foi a primeira a ser visitada pelo governador neste novo ciclo de governo, que tem a Educação como pauta prioritária. Leite falou aos alunos sobre a importância do respeito às diferenças e do bom aproveitamento do período escolar para a construção de uma sociedade melhor.

Respeito

“Faz muita diferença saber aproveitar esse momento precioso da vida escolar e, além dos conteúdos, aprender a se relacionar com as pessoas com respeito. As pessoas são diferentes e é essa diversidade que nos faz maiores como sociedade. Extraiam tudo o que a escola possa oferecer para vocês e, acima de tudo, lembrem que é importante respeitar o outro para construirmos uma sociedade em que possamos ser felizes. Fico muito feliz de estar aqui e, da parte do governo, vamos trabalhar bastante para qualificar a educação e para estarmos sempre próximos de vocês”, disse o governador aos jovens.

Ao lado da secretária Raquel e da diretora da escola, Arlete Xavier, Leite conheceu as salas de aula, o ginásio, o refeitório e o pátio e recebeu as principais demandas da direção. Ao passar pela quadra de futebol, aceitou o convite para se juntar aos alunos que jogavam uma partida. Na defesa, ficou o aluno Eduardo, xará do governador. Leite marcou um gol e a comemoração tomou conta da quadra. Até o goleiro vibrou junto.

Escola é destaque

A Escola Uruguai se destaca em competições estudantis como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e outros jogos e campeonatos escolares nacionais e estaduais. O governador conversou com os alunos Pedro de Franceschi e Francine Cardoso, medalha de ouro e de bronze, respectivamente, na OBMEP do ano passado.

No final da visita, o governador anunciou que passará a receber no Palácio Piratini, mensalmente, diretores de escola para acompanhar de perto as necessidades e fez um convite: “A diretora Arlete me recebeu muito bem aqui, por isso já quero deixar o convite para recebê-la no palácio, para que ela esteja no primeiro café que vamos organizar”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-visita-escola-uruguai-em-porto-alegre/

Governador visita Escola Uruguai, em Porto Alegre