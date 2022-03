Rio Grande do Sul Governador vistoria obras de pavimentação em estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Investimento faz parte dos R$ 1,6 bilhão destinados para estradas por meio do Avançar, disse Leite. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite esteve em Santa Maria do Herval no fim de semana para vistoriar as obras de pavimentação na ERS- 373, no trecho até Gramado. Aguardada há décadas, a obra vai melhorar o escoamento da produção agrícola e desenvolver a rota turística.

Com investimento de R$ 27,6 milhões em recursos do Tesouro, a melhoria da estrada no trecho entre Santa Maria do Herval e a região de Serra Grande, em Gramado, faz parte do Plano de Obras do governo do Estado e teve início em janeiro deste ano.

Ao todo, serão pavimentados 10 quilômetros. No momento, estão em andamento os serviços de drenagem e terraplenagem em dois quilômetros. A execução é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

O governador ressaltou que outras melhorias serão executadas além pavimentação. “Vamos também requalificar o trecho já pavimentado, porque o fluxo que a estrada vai ter vai exigir essas melhorias. Os recursos já estão assegurados no orçamento e até o final do ano devemos ver a estrada totalmente pavimentada. Esse investimento faz parte de um total de R$ 1,6 bilhão que estamos destinando para estradas, por meio do nosso programa Avançar, para alavancar o desenvolvimento do Estado”, disse Leite.

Além de reduzir a distância entre Porto Alegre e Gramado em 20 quilômetros, a obra criará uma alternativa para a ERS-239 e a ERS-115, que passam por Taquara e Três Coroas em direção à região das Hortênsias.

Depois de Santa Maria do Herval, Leite seguiu para vistoria da ERS-126, entre Guabiju e Nova Araçá.

