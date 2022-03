Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite visitou a Expoagro Afubra em Rio Pardo

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

O governador Eduardo Leite esteve na Expoagro Afubra neste fim de semana em Rio Pardo. Segundo o Palácio Piratini, a feira é a maior do Brasil voltada à agricultura familiar e conta com o apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

“A Expoagro Afubra é uma referência em termos de exposições agrícolas tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. Feiras como esta fazem a conexão destes grandes produtores de pequenas propriedades com entidades financeiras, apresentam a eles novas tecnologias, maquinários, orientam com palestras sobre novidades que possam dar ganho nas suas atividades”, afirmou Leite.

Em solenidade com apresentação do Coral da Afubra, houve o descerramento de placa em alusão à visita do governador à exposição. A placa irá compor a galeria instalada na Casa da Afubra no Rincão del Rey, parque que há 20 anos abriga a feira.

Na edição deste ano, a Expoagro ampliou o Pavilhão da Agricultura Familiar que, em 3,5 mil metros quadrados, abriga 193 produtores e artesãos. Leite percorreu os estandes para conversar com visitantes e expositores. “Estão todos muito satisfeitos com o desempenho da feira, relatando uma superação de expectativas. É um bom sinal da retomada da economia após um período de muita dificuldade causado pela pandemia. A feira é uma oportunidade de fôlego, reunindo os consumidores a as produções da agroindústria”, disse o governador.

