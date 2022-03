Rio Grande do Sul Pedágio na Freeway fica 10,64% mais caro a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

O reajuste será de 10,64% em todas as praças de pedágio da CCR ViaSul no RS Foto: Divulgação Tarifa para automóveis passa para R$ 5,20.

A partir desta s -feira (28), entrarão em vigor as novas tarifas de pedágio da CCR ViaSul nas rodovias gaúchas, entre elas a Freeway. O reajuste será de 10,64%.

O valor para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 4,70 para R$ 5,20 em todas as praças da concessionária no Estado. As motocicletas pagarão R$ 2,60.

O aumento anual, com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e publicado no Diário Oficial da União nesta ça-feira (22).

Na BR-386, a CCR ViaSul possui quatro praças de pedágio, localizadas em Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff. Na BR-290 (Freeway), são duas praças, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. Já na BR-101, a praça da concessionária fica em Três Cachoeiras.

Veja abaixo a tabela com as novas tarifas a serem praticadas nas praças de pedágio da CCR ViaSul:

— Dois eixos: automóvel, caminhonete e furgão (rodagem simples) – R$ 5,20.

— Dois eixos: caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (rodagem dupla): R$ 10,40.

— Três eixos: automóvel e caminhonete com semirreboque (rodagem simples) – R$ 7,80.

— Três eixos: caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (rodagem dupla) – R$ 15, 60.

— Quatro eixos: automóvel e caminhonete com reboque (rodagem simples) – R$ 10,40.

— Quatro eixos: caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque (rodagem dupla) – R$ 20,80.

— Cinco eixos: caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque (rodagem dupla) – R$ 26.

– Seis eixos: caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque (rodagem dupla) – R$ 31, 20.

— Dois eixos: motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas (rodagem dupla) – R$ 2,60.

— Veículos oficiais e do Corpo Diplomático – isentos de pagamento.

