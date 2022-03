Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul não registra mortes por covid nas últimas 24 horas. Total de óbitos soma quase 39 mil desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Estado gaúcho notificou 935 novas infecções pelo vírus. Foto: Cristine Rochol/PMPA Estado gaúcho notificou 935 novas infecções pelo vírus. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rio Grande do Sul não registrou nenhuma morte por coronavírus neste domingo (27). Há quase dois anos que o Estado não zera o índice de vítimas fatais pela doença. Com isso, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número de óbitos na pandemia se mantém em 38.985. Já os casos confirmados de covid subiram para 2.263.880, com a notificação de 935 novas infecções pelo vírus.

As informações são da pasta da Saúde, que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

De acordo com as informações no Painel Coronavírus RS, 20 de abril de 2020 foi a última data em que o Estado não registrou nenhuma vítima fatal em decorrência da covid.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul, já se recuperaram da doença 2.211.119 (98% dos casos). Outras 13.650 (1%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 61,3% (1.716 pacientes em 2.798 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.263.880 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 122.324 pessoas no Rio Grande do Sul.

Câmaras refrigeradas

Em cerimônia na Divisão de Suprimentos da Secretaria da Saúde, em Porto Alegre, o governo do Estado entregou 103 câmaras de conservação refrigeradas. Os equipamentos servem para a conservação de medicamentos e de imunizantes.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que o Rio Grande do Sul conseguiu economizar com a compra das câmaras, adquiridas por um preço mais baixo do que o cobrado inicialmente no mercado.

Dos equipamentos entregues, 53 foram adquiridos com recursos do Tesouro do Estado, de R$ 573,1 mil, e serão usados na substituição ou ampliação da rede de câmaras de conservação das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), além da Farmácia de Medicamentos Especiais de Porto Alegre, atualmente em gestão compartilhada entre Estado e município.

“Vão ser importantes para a conservação de medicamentos termolábeis, que não podem sofrer grandes variações de temperatura, como a insulina”, explicou o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica (Deaf) da Secretaria da Saúde, Roberto Schneiders. Segundo ele, foram distribuídos 5 milhões de medicamentos termolábeis no ano passado à população.

Outros 50 freezers serão integrados à rede de frio estadual em 19 municípios, todos com população acima de 100 mil habitantes. Com um custo total de R$ 879,9 mil, os refrigeradores e 50 kits de computadores, também distribuídos aos municípios, foram comprados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) com recursos repassados pelo Ministério da Saúde.

