Governadores do partido de Joe Biden prometem apoio a ele em meio a dúvidas sobre permanência nas eleições

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Governadores de Maryland, Minnesota e Nova York reforçaram o apoio a Biden. (Foto: Reprodução).

Governadores democratas dos Estados Unidos apoiarão Joe Biden na luta para manter sua candidatura à Casa Branca. A afirmação foi feita por dois deles, Wes Moore, de Maryland, e Tim Walz, de Minnesota, após uma reunião com o presidente.

Biden, de 81 anos, se reuniu por mais de uma hora na Casa Branca, tanto presencialmente quanto virtualmente, com mais de 20 governadores de seu partido. Os governadores disseram aos repórteres que a conversa foi “franca” e que expressaram preocupações sobre o desempenho de Biden no debate da semana anterior. No entanto, eles não se juntaram a outros democratas que pedem para que ele saia da corrida.

Biden está “apto” para cumprir suas funções, afirmou Tim Walz, enquanto a governadora do Estado de Nova York, Kathy Hochul, assegurou que Biden “estava na corrida para vencer”. “O presidente é nosso candidato. O presidente é nosso líder partidário”, disse Wes Moore.

Ele acrescentou que, na reunião, Biden “deixou muito claro que está nesta disputa para vencer”.

Pressão interna

Após o fraco desempenho no debate presidencial contra Donald Trump no último dia 27, Biden tem estado sob intensa pressão para abrir mão de sua candidatura. Dois legisladores democratas pediram que Biden saísse da corrida, enquanto um aliado importante sugeriu publicamente como o partido poderia escolher outra pessoa. E assessores seniores disseram acreditar que ele pode ter apenas alguns dias para mostrar que está à altura do desafio antes que a ansiedade no partido transborde.

“Deixe-me dizer isso o mais claramente possível: estou concorrendo… ninguém está me empurrando para fora”, disse Biden em uma ligação com membros de sua campanha de reeleição. “Eu não estou saindo. Estou nesta corrida até o fim e vamos vencer.”

“Eu estraguei tudo”

O democrata admitiu que teve um mau desempenho no debate e adotou um discurso franco em uma entrevista à rádio Civic Media de Wisconsin. “Eu estraguei tudo. Cometi um erro. Foram 90 minutos no palco. Veja o que fiz em três anos e meio”, disse.

O debate levou vários democratas, inclusive grandes personalidades como Nancy Pelosi, a questionar publicamente a acuidade mental de Biden, inclusive pedindo abertamente que desista da corrida à Casa Branca. Na primeira pesquisa divulgada pelo The New York Times após o duelo, o ex-presidente Donald Trump ampliou a vantagem sobre Joe Biden para seis pontos porcentuais.

