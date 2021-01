Política Governadores pedem que Bolsonaro abra diálogo com China e Índia para garantir vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

A carta ao presidente foi assinada por governadores de todo o País Foto: Marcos Correa/PR A carta ao presidente foi assinada por governadores de todo o País. (Foto: Marcos Correa/PR) Foto: Marcos Correa/PR

Governadores de todo o País enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo que ele e o Ministério das Relações Exteriores façam um gesto de diálogo com a China e com a Índia para viabilizar a continuidade da vacinação no Brasil.

Entraves diplomáticos com os países asiáticos podem estar atrasando a exportação para o Brasil do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) e de doses prontas da vacina contra a Covid-19 e colocam em risco o avanço da imunização no Brasil.

Os alertas de uma possível interrupção no plano de vacinação foram feitos nos últimos dias pelo Instituto Butantan, que produz a CoronaVac, e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que adiou para março a entrega das primeiras doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

O princípio farmacêutico ativo ainda não foi liberado para exportação pelo governo chinês, em meio a uma soma de questões burocráticas e desgaste na relação entre Brasil e China.

No caso da Índia, o Brasil tenta importar 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford, já autorizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas a vinda das doses para o País ainda não foi liberada. O documento é assinado pelos governadores de todos os Estados.

“Ao cumprimentá-lo cordialmente, os governadores dos entes federados brasileiros que subscrevem este expediente dirigem-se a Vossa Excelência a fim de tratar da premente necessidade de manutenção do fornecimento externo dos insumos empregados na produção de vacinas contra Covid-19 no Brasil”, diz o documento, enviado na quarta-feira (20).

“Nesse sentido, solicitam a essa Presidência que seja avaliada a possibilidade de estabelecimento de diálogo diplomático com os governos dos países provedores dos referidos insumos, sobretudo a China e a Índia, para assegurar a continuidade do processo de imunização no País”, prossegue o texto.

