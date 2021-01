O estoque de vacinas e o local onde elas são feitas estão seguros, segundo a imprensa local. A produção do imunizante não será afetada. Atualmente, o Instituto Serum produz cerca de 50 milhões de doses da vacina por mês em outras unidades do complexo.

As redes de TV indianas mostraram uma coluna de fumaça cinza acima da sede da empresa. Em uma rede social, o diretor-executivo do Serum, Adar Poonawalla, agradeceu a todos pela preocupação e pelas orações. “Até agora, o mais importante é que não houve vidas perdidas nem grandes lesões por causa do fogo, apesar de alguns andares terem sido destruídos”, afirmou.