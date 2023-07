Rio Grande do Sul Governadores se reúnem nesta terça-feira para debater a reforma tributária

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. Na foto, o governador Eduardo Leite Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reúne nesta terça-feira (04), em Brasília, com governadores, senadores e deputados federais de oito estados para discutirem o texto da Reforma Tributária em tramitação no Congresso.

Além do chefe do Executivo gaúcho, estão previstas as presenças dos governadores Cláudio Castro (RJ), Eduardo Riedel (MS), Jorginho Mello (SC), Ratinho Júnior (PR), Renato Casagrande (ES), Romeu Zema (MG) e Tarcísio Freitas (SP). Todos os parlamentares das unidades federativas que compõem o encontro também foram convidados.

O evento é promovido pelo Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) em parceria com o Cosud (Consórcio de Integração do Sul e do Sudeste), com apoio do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governadores-se-reunem-nesta-terca-feira-para-debater-a-reforma-tributaria/

Governadores se reúnem nesta terça-feira para debater a reforma tributária

2023-07-03