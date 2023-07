Porto Alegre José Paulo da Rosa assume como secretário municipal de Educação

Novo titular tem larga experiência na área educacional

Em cerimônia no Salão Nobre do Paço Municipal de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (03), o prefeito Sebastião Melo deu posse ao novo secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

O ato contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes, da secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, secretários municipais, vereadores e representantes de entidades da sociedade civil organizada.

Melo deu boas-vindas ao novo integrante do governo e ressaltou a importância de seguir o processo de qualificação pedagógica e de melhorias na infraestrutura e tecnologia das escolas.

O secretário afirmou que traz sua experiência acadêmica e da iniciativa privada ao trabalho para que a educação de Porto Alegre esteja entre as melhores do país. “Nós temos um cenário de oportunidades. E é com essa convicção que assumo o desafio de trabalhar para que educação da Capital suba de patamar.”

Trajetória

José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela PUCRS, sobre modelo de gestão no Brasil e na Coreia, e pós-doutorado pela UFPEL, com pesquisa envolvendo diretores de escolas gaúchas e de Singapura.

Tem trajetória de mais de 40 anos no Sistema S: atuou por 20 anos no Senai-RS, com passagens pelo Sesi-RS e pelo Sesc-RS, e foi diretor regional do Senac-RS por 20 anos. Até o final de junho, foi gerente de Infraestrutura Educacional no Senai-RS.

