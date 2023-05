Cláudio Humberto Governistas culpam Rui Costa pela desarticulação

Por Cláudio Humberto | 11 de maio de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após identificarem digitais da Casa Civil na fritura de Alexandre Padilha (Relações Institucionais), políticos governistas centram fogo no ministro Rui Costa (Casa Civil), a quem acusam de segurar cargos e verbas e de ser o responsável pelos decretos de Lula que desfiguram o Marco Legal do Saneamento. Os decretos foram derrubados na Câmara e correm risco idêntico no Senado. Os próprios petistas dizem que a ambição de suceder a Lula na Presidência faz o ministro “meter os pés pelas mãos”.

Capricho

Com os decretos, Rui Costa quis vencer na marra sua briga baiana com ACM Neto, ex-prefeito de Salvador que apoiou o Marco do Saneamento.

Pegos de surpresa

Líderes reclamam que não houve reunião sobre o tema. André Fufuca (MA), líder do PP, nem mesmo estava na Câmara no dia da votação.

Cronograma

Deputados que reclamam do rolo para liberação de recursos, ouvem do ministro que as emendas “seguem o calendário previsto no orçamento”.

Vapt-vupt

Os parlamentares dizem que em obras relacionadas ao PAC, podendo ser vitrine eleitoral do governo, as emendas saem com mais agilidade.

Big techs: será pior que a China, alertam deputados

‘Gatos escaldados’, parlamentares de oposição ao governo Lula (PT) temem o “avanço” do Judiciário sobre big techs”, que mantêm os serviços. José Medeiros (PL-MT), por exemplo, que viu suas prerrogativas parlamentares virarem pó, sofrendo bloqueio de suas redes com e sem ordem judicial, cita o caso do Telegram: “a cadela do totalitarismo está no cio”, diz. Para o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), a situação “vai ficar pior que na China”, de governo autoritário.

Futuro escuro

Van Hattem (Novo-RS) garante que o regime ditatorial chinês pune menos que decisões judiciais no Brasil, como no caso do VPN.

Censura prévia

“Estão igualando o Brasil a ditaduras”, reagiu a procuradora e deputada Bia Kicis (PL-DF), após decisão de bloqueio do Telegram.

Qual a lei?

André Fernandes (PL-CE) descreveu a decisão contra o Telegram de “abuso” e prometeu fazer um questionamento legal na Câmara.

Desatino em pauta

Rui Costa (Casa Civil) irá à Comissão de Infraestrutura do Senado tratar dos decretos que fez Lula assinar, desfigurando o Marco do Saneamento e espantando investidores. Deveria contar que cometeu o desatino em razão de briga provinciana com ACM Neto.

Obra é petista

Lula mandou retirar as grades perto do Planalto porque “a democracia não suporta” aquilo. Deveria ter lembrado desse detalhe quando o governo do PT as mandou instalar para manter manifestantes bem longe.

Até tu, Biden?

O noticiário no Brasil ignorou denúncia da Câmara dos Deputados dos EUA apontando que a família do presidente Joe Biden “recebeu US$10 milhões” de vinte empresas, quando era vice de Barack Obama

Rejeição continua

Levantamento Paraná Pesquisas mostra que quase 50% da população de Manaus desaprova o governo do petista Lula. No 2º turno da eleição 2022, Jair Bolsonaro venceu em Manaus (AM) com mais de 53%.

Virou piada

A regra fiscal do governo Lula tem ganhado alguns apelidos no Congresso. O deputado Mendonça Filho (União-PE) já chamou o projeto de “arcabouço de gelo” e explica o motivo: vai derreter a economia.

Sola de sapato

Ainda sem oficialização no Senado, Gabriel Galípolo já começou a andar pela Casa atrás da simpatia dos parlamentares. Para ocupar diretoria no Banco Central, ele precisa ser aprovado pelos senadores.

Legado petista

As grades retiradas do Palácio do Planalto, ferindo o propósito do desenho de Oscar Niemeyer, foram colocadas na gestão de Dilma Rousseff, alvo de protestos que acabou em impeachment da petista.

Conta aumentou

A Câmara aprovou projeto do STF que cria cargos comissionados para servidores no Conselho Nacional de Justiça, mas ao liberar a oposição para votar como queria, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) lembrou: “temos uma das Justiças mais caras do Planeta Terra”.

Pergunta no mercado

Só tem uma coisa que o mercado adora?

PODER SEM PUDOR

Presidência como meta

Em 1950, um grupo conversava na casa da escritora Maria de Lourdes Lebert, em São Paulo, quando entrou uma linda jovem, olhos de gata, sem cumprimentar ninguém. Foi interceptada por um galanteador: “Você chega e não fala com ninguém. É só porque é bonita?” Ela respondeu: “Não o conheço, quem é você?” Ele contou vantagem: “Sou o futuro presidente da República…” A moça devolveu: “…e eu sou Joana D’Arc, já ouviu falar nela?” A jovem era a modelo Nair, que depois se casaria com o tapeceiro Genaro de Carvalho. O rapaz era o deputado estadual gaúcho João Goulart.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Governistas culpam Rui Costa pela desarticulação

