Por Flavio Pereira | 11 de maio de 2023

Rodrigo Lorenzoni, lider do PL no legislativo gaúcho, esteve ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A direita encontra-se diante de um desafio no Rio Grande do Sul e no Brasil, e o ex-presidente Jair Bolsonaro está disposto a participar com intensidade desse processo político, afirmou ontem o líder da bancada do PL no legislativo gaúcho, deputado Rodrigo Lorenzoni. A conversa aconteceu durante encontro de Bolsonaro, atual Presidente de Honra do PL, com o deputado gaúcho, na sede do partido em Brasília. Segundo Rodrigo, “o presidente está motivado para organizar o partido e confiante de que teremos um excelente desempenho nas eleições municipais. Da mesma forma, Bolsonaro chancelou a postura da bancada do PL na Assembleia gaúcha, como protagonista de uma oposição de direita contra o governador Leite, pois isso nos conecta ainda mais com a população”.

Rodrigo esteve em Brasília estruturando o evento de lançamento da Frente Parlamentar do Conservadorismo, programado, a princípio, para o mês de julho, na Assembleia Legislativa gaúcha. Ele esteve com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que deverá participar do evento. Outros nomes convidados para o evento, os deputados Gustavo Gayer, Marcos Pollon e Bia Kicis, despontam como lideranças do Conservadorismo no País.

Luciano Pinto articula reunião dos municípios do litoral Norte em Brasília

Principal liderança do partido Republicanos no Litoral Norte, o ex-presidente da Famurs, Luciano Pinto, comemorou o resultado positivo da articulação com a presidente da AMLINORTE (Associação dos Municípios do Litoral Norte), prefeita Márcia Tedesco, de Balneário Pinhal. Após ajustes de agenda, foi confirmada para o dia 21 de junho uma reunião exclusiva com os prefeitos do litoral norte, na sede da bancada federal gaúcha em Brasília. Segundo Luciano Pinto, que também já presidiu a Associação quando foi prefeito de Arroio do Sal, na pauta definida com o coordenador da bancada gaúcha, deputado federal Carlos Gomes (Republicanos), estão temas sensíveis aos municípios do Litoral, como saúde, infraestrutura, segurança e meio ambiente. A Associação possui 23 municípios filiados.

Mercado reage positivamente à aprovação da nova lei sobre Preços de Transferência

A Amcham Brasil (American Chamber of Commerce for Brazil – ou Câmara Americana de Comércio para o Brasil) saudou a aprovação da Medida Provisória sobre Preços de Transferência (MPV 1.1.52/2022) pelo Plenário do Senado Federal. O texto vai à Sanção Presidencial. O texto aprovado garante que pagamentos realizados a título de aquisição de royalties e assistência técnica devem ser permitidas independentemente da caracterização da jurisdição da contraparte, desde que seja seguido o princípio arm’s length (Princípio da Plena Concorrência). Na prática, o texto garante a não incidência de dupla tributação de forma indevida na comercialização de royalties, importante elemento para aquisição de tecnologia pelo Brasil.

CPMI do 8 de janeiro será instalada na próxima semana

Após a confirmação da instalação da CPMI do 8 de janeiro para a próxima quarta-feira (17), o governo tentou acelerar a aprovação do projeto do arcabouço fiscal, antes da instalação da Comissão. Porém, recuou depois que o presidente da Câmara Arthur Lira alertou que hoje o governo não tem força para aprovar nada. Assim, os partidos da base e da oposição trabalham para finalizar as indicações até esta quinta-feira.

Nomes de Davos participam do Fórum da Competitividade em Brasília

Será na próxima quarta-feira (17), em Brasília, a primeira edição do Fórum da Competitividade, que propõe uma série de debates para traçar estratégias em favor do desenvolvimento social e econômico do País, e terá palestra de Klaus Schwab, fundador do World Economic Forum (Fórum Econômico Mundial em tradução livre), que reúne anualmente líderes mundiais em Davos, Suíça. Realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC), o evento vai reunir atores importantes da cena política brasileira, líderes corporativos dos mais diversos segmentos e representantes da sociedade civil organizada.

Nomes como Jorge Gerdau, presidente do Conselho Superior do MBC; Arnaldo Jardim, Deputado Federal; Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco; Andrea Macera, Secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Nathalia Marcassa, CEO da MoveInfra; Rodrigo Rollemberg, Secretário de economia verde, descarbonização e bioindústria no MDIC; Mauro Mendes, Governador do Mato Grosso e Helder Barbalho, Governador do Pará, já estão confirmados e terão a oportunidade de participar das discussões que acontecem no Fórum, considerado um novo marco do calendário da capital federal.

Audiência pública sobre a dengue será dia 24

O deputado Valdeci Oliveira (PT) informa à coluna que está confirmada a antecipação da audiência pública para debater a proliferação e o enfrentamento à dengue no estado. O encontro está marcado para o dia 24 de maio, às 10 horas, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, e será realizado de forma presencial e remota. “O aumento e recrudescimento da doença, que vem resultando no aumento das internações e óbitos no estado, requer que o tema seja debatido o mais rápido possível. Remanejamos alguns compromissos e conseguimos adiantar a data”, explicou Valdeci.

Gilmar Mendes em 2015: “PT tinha “um plano perfeito” para se “eternizar no poder”, interrompido pela Operação Lava-Jato”

Quem assiste à saraivada de declarações de Gilmar Mendes nos últimos dias, demonizando a Operação Lava Jato e o ex-juiz e hoje senador Sergio Moro, fica ainda mais surpreso ao cruzar as declarações feitas em 2015 pelo ministro do STF:

– O PT é contra esse modelo (financiamento publico de campanhas eleitorais), porque com as verbas desviadas da Petrobras, tem dinheiro para disputar a eleição até 2038” e “deixaria uns caraminguás para os demais partidos”. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Pelas contas do novo orçamento da Petrobras, R$ 6,8 bilhões foram destinados à propina. Se um terço disso foi para o partido, eles têm algo em torno de R$ 2 bilhões de reais em caixa. Era fácil disputar eleição com isso. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado na Lava-Jato é um modelo de governança corrupta, algo que merece um nome claro de cleptocracia. Veja o que fizeram com a Petrobras. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Infelizmente para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado” — disse o ministro.

