Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-prefeito João Antônio Dib. (Foto: Ederson Nunes/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Falha de comunicação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Planalto errou em não ter dialogado com os líderes da Câmara sobre a proposta de suspensão de trechos do marco do saneamento antes da votação. Ele admitiu que a falta comunicação propiciou um cenário de desinformação que culminou na derrota do governo.

Adiantando a conversa

Para não repetir o erro cometido na Câmara, ministros do governo reuniram-se nesta quarta-feira com líderes da oposição do Senado para negociar sobre a suspensão dos trechos do marco em questão, que será analisada pelos senadores. Os parlamentares se mostraram receptivos ao diálogo, mas mantiveram o posicionamento contrário.

Alinhamento com a base

O Executivo federal realizou nesta quarta-feira a primeira reunião de alinhamento com um partido da base governista no Congresso. Iniciando com o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, a gestão federal se comprometeu em avançar com a liberação de emendas e cargos, mas cobrou o compromisso da legenda em apoiar o governo no Congresso.

Redução nos combustíveis

A Petrobras deve promover na próxima semana uma redução de até R$0,30 no valor do litro da gasolina nas refinarias. São previstas também baixas de R$0,10 no litro do diesel e R$15 no botijão de gás.

Manipulação de jogos

Flávio Dino, ministro da Justiça, anunciou nesta quarta-feira que a Polícia Federal irá investigar os esquemas de manipulação de jogos estaduais e nacionais que recentemente vieram à tona. A apuração havia sido solicitada pela Confederação Brasileira de Futebol.

Alteração na demissão

O STF deve retomar na segunda quinzena de maio o julgamento da proposta que visa a alteração da demissão sem justa causa. O projeto foi apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhos na Agricultura, em 1997, recebendo diversos pedidos de vista desde então.

Boato negado

O atual ministro do GSI, General Amaro, negou os rumores de que servidores da Polícia Federal estariam se negando a fazer a segurança do presidente Lula caso o comando da atividade passasse ao Gabinete. Ele destacou que não há conflito algum entre as partes, garantindo a inexistência de disputa pela gestão da atividade.

Notificação da Receita

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira o início da série de notificações a empresas que reduziram irregularmente os valores do IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. No total, cerca de 5 mil instituições devem ser advertidas, com previsão de arrecadação de R$90 bilhões de reais

Notificação da Receita II

O movimento ocorre a partir de uma decisão do STJ que determinou a taxação de determinados incentivos fiscais dados por estados a empresas. A ação integra as medidas da área econômica do governo federal para ampliar a arrecadação.

Rigor da lei

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que iguala ações de organizações criminosas a crimes de terrorismo. A proposta, que visa o aumento do rigor na punição de associações do gênero, deve seguir para análise da Câmara dos Deputados.

Ataques à imprensa

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão publicou um relatório apontando um aumento de 38,24% na violência contra jornalistas no Brasil em 2022. Ao longo do ano em questão, cerca de 137 casos do gênero foram apontados, com um número significativo registrado nos dias posteriores ao segundo turno das eleições presidenciais.

Hidrografia em pauta

Entre esta quarta e quinta-feira está sendo realizado no Cais Mauá, em Porto Alegre, a segunda reunião ordinária de 2023 do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. O evento reúne representantes de comitês de bacias de diferentes regiões do país, promovendo discussões acerca do Sistema de Recursos Hídricos do Brasil.

Apoio à competitividade

O governador em exercício, Gabriel Souza, recebeu nesta quarta-feira dirigentes de entidades relacionadas à produção de arroz no RS. Eles solicitaram apoio do governo gaúcho na manutenção da competitividade do setor na área agrícola e industrial.

Visitas municipais

Gabriel Souza recebeu também no Palácio Piratini 17 comitivas de diferentes municípios gaúchos. Os grupos realizaram a entrega de uma série de convites para feiras e eventos, além de apresentarem demandas de suas cidades ao governo estadual.

Dívida com o IPE Saúde

A Contadoria e Auditoria-Geral do RS divulgou um levantamento no qual aponta o total de R$356,6 milhões em débitos do governo estadual com o IPE Saúde. O valor é decorrente de precatórios pagos pela gestão e pequenos valores solicitados para o pagamento de causas ganhas na Justiça por servidores, entre 2004 e 2021.

Troca no cargo

O economista Bruno Breyer Caldas assumiu o cargo de secretário municipal adjunto de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Ele substitui Ana Beatriz Barros, que permanece atuando como diretora de Planejamento Orçamentário do município.

Luto oficial

O prefeito Sebastião Melo decretou nesta quarta-feira luto oficial de três dias em alusão ao falecimento do ex-prefeito da Capital, João Antônio Dib. Ele esteve à frente da prefeitura entre 1983 e 1986, além de cumprir 10 mandatos como vereador.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-81/

Panorama Político

2023-05-11