Política Governistas escalam "tropa de choque" para tentar neutralizar o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Nikolas costuma participar de vários embates com a base do governo. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Partidos da base governista preparam uma “tropa de choque” para tentar conter possíveis iniciativas extremistas do novo presidente da Comissão de Educação, Nikolas Ferreira (PL-MG), à frente do colegiado.

Partidos como o PSB, PSOL e PDT já têm escalados alguns dos nomes que pretendem debater e votar contra algumas proposições que visem as principais bandeiras do Ministério da Educação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sâmia Bomfim (PSOL-MS), Tarcísio Motta (PSOL-RJ), Duda Salabert (PDT-MG) e Tabata Amaral (PSB-SP) são alguns dos nomes que devem compor o corpo do colegiado.

Mas, até mesmo entre os governista, há rachas provocados pela eleição de Nikolas para comandar a Comissão. Duda Salabert, por exemplo, diz que seguirá atuante em defesa de pautas como o novo Ensino Médio, mas confessa “desconfiança” nos colegas petistas que serão indicados para o colegiado.

Ela lembra que a escolha de Nikolas para presidir a Comissão de Educação partiu de um acordo alinhavado com os petistas, que escolheram comandar a Comissão de Saúde para blindar a ministra da pasta, Nísia Trindade, e comandar um orçamento de R$ 4,5 bilhões.

“Não podemos dar um tamanho maior ao Nikolas do que ele tem. Ele é mais uma peça na política de desmonte da educação. Contar mesmo, eu conto com os colegas do PSOL e com a Tabata Amaral, por exemplo. O PT deixou a comissão nas mãos de uma figura que pode agir pelo retrocesso das nossas políticas, sinceramente não sei o que esperar deles para resguardar a sociedade desta escolha”, afirma.

Duda Salabert compôs a CPMI do Dia 8 de Janeiro, enquanto Sâmia Bonfim participou da CPI do MST. Nikolas chegou a ser condenado em segunda instância em processo movido por Duda Salabert. Em 2020, quando os dois ainda eram vereadores de Belo Horizonte, o bolsonarista deu uma entrevista na qual se referiu a Salabert com pronomes masculinos. Por este motivo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação, por unanimidade, e reduziu a indenização de R$ 80 mil para o valor de R$ 30 mil.

Nikolas costuma participar de vários embates com a base do governo. Ano passado, no Dia Internacional da Mulher, ele colocou uma peruca loira e fez um discurso transfóbico no Plenário da Câmara, com ataques às mulheres trans.

Líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE) minimiza a escolha do bolsonarista para o colegiado afirma que um compromisso foi firmado para que as pautas levadas à discussão no colegiado não atrapalhem as políticas atuais de educação, comandadas pelo ministro Camilo Santana.

“Tem compromisso do líder (do PL) Altineu de não criar nenhuma dificuldade nas políticas que o ministro (da Educação) Camilo está desenvolvendo”, disse.

Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, culpou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o PL pela escolha do deputado para presidir a Comissão da Educação. A dirigente petista disse que a Câmara vai pagar o preço pela decisão.

Indagada se Lira deveria ter se envolvido nas discussões para que Nikolas não fosse escolhido, Gleisi respondeu:

“Eu acho que o presidente da Casa deveria ter tentando fazer isso. Mas infelizmente a Câmara vai pagar o preço, não somos nós.”

