Política Como pré-candidato a vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro visita bingo em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Jair Renan se apresentou como "morador de Balneário Camboriú". (Foto: Reprodução)

Prestes a se filiar ao PL, partido do pai, Jair Bolsonaro, com vistas à eleição municipal deste ano, Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do ex-presidente, já circula oficialmente como pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC). Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece, por exemplo, discursando durante um bingo.

Na gravação, Jair Renan recebe o microfone das mãos de uma idosa. “Boa tarde a todas, é um prazer estar aqui”, inicia. Em seguida, ele se apresenta como “morador de Balneário Camboriú” e “pré-candidato”, o que gera uma reação de espanto na plateia: “Ooolha”, chega a diz uma voz feminina, surpresa.

“Eu vim aqui para ajudar”, prossegue o filho de Jair Bolsonaro, acrescentando que apoia a instituição desde 2003. Na sequência, Jair Renan acena para uma pessoa ao fundo e diz que está no local junto do “amigo Emílio Dalçóquio”, empresário que desde o ano passado vem acompanhando o aspirante a vereador em diferentes agendas pela cidade.

“O que vocês precisarem, tô de pé aqui, é só pedir para mim”, comunicou Jair Renan à plateia, logo antes de encerrar o curto pronunciamento com um “tá ok?”, um dos bordões mais conhecidos do pai. Embora a visita ao bingo de idosas não tenha sido divulgada nas redes sociais do filho de Bolsonaro ou de Dalçóquio, o rapaz aparece em registros publicados nesta quarta-feira no Instagram vestindo a mesma roupa — chinelo, bermuda e camisa da banda de rock AC/DC.

Espécie de padrinho político de Jair Renan, Emílio Dalçóquio Neto foi apontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no fim de 2022, como um dos financiadores dos bloqueios antidemocráticos que sucederam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. De acordo com a PRF, o empresário é dono de parte dos veículos utilizados para obstruir vias. A investigação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PRF, Dalçóquio teria liderado os bloqueios em Itajaí, cidade catarinense vizinha a Balneário Camboriú. A corporação listou à época 23 pessoas que teriam atuado “nesses movimentos, bem como (proprietários de) alguns veículos utilizados nos bloqueios”.

Durante a campanha frustrada de Bolsonaro à reeleição, o empresário chegou a receber o então presidente em Balneário Camboriú. Agora, com Jair Renan aspirando uma vaga na Câmara da cidade, Dalçóquio tem acompanhado o filho homem mais novo do ex-mandatário em uma série de reuniões com lideranças locais do Estado.

