Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

A CCJ será presidida pela deputada Caroline de Toni (PL-SC). (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Deputados do PT demostram insatisfação com os novos presidentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Comissão de Educação (CEC) escolhidos na quarta-feira (6), na Câmara dos Deputados. A CCJ será presidida pela deputada Caroline de Toni (PL-SC), enquanto a CEC será liderada por Nikolas Ferreiras (PL-MG).

Para Lindbergh Farias (PT-RJ), apesar de ter sido um processo legal, é “indiscutível que as escolhas para a presidência da CCJ foram muito ruins”. Segundo o parlamentar, o perfil dos escolhidos para comandar as comissões “é um atraso para o Brasil”, devido ao apoio explícito ao ex-presidente e sua agenda golpista.

“O maior exemplo disso é o deputado Nikolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação. É amplamente sabido da sua preferência ao método homeschooling! Isso é um crime contra a infância que retira da criança o espaço da socialização e da diversidade da escola, e a qualificação pedagógica de profissionais da área. Vamos lutar para que esse absurdo não acometa nossas crianças!”, disse Farias.

A deputada petista por Distrito Federal, Erika Kokay, também criticou a indicação de Nikolas Ferreira. “É esse o deputado que a extrema direita colocou na presidência da Comissão de Educação. Representa bem o desprezo deles pela educação brasileira”, escreveu junto à vídeo em que Nikolas afirma não se importar com qual o formato da terra. “Posso ser sincero? Eu nunca nem estudei isso”, disse o novo presidente da Comissão de Educação no vídeo.

Para Gleisi Hoffmann (PT-PR), os presidentes das comissões nada têm “a ver com o governo”. Para ela, assim como o PT presidiu a CCJ no ano passado, a alternância mediante acordos tem que acontecer. “Mas também é preciso dizer que o desfecho de ontem foi muito ruim. PL indicou gente radical demais, desrespeitosa pra CCJ e mal-educada, como o deputado pra presidir a comissão da Educação. Isso depõe contra a própria Câmara, infelizmente. É lamentável”, disse também nas redes sociais.

Das 30 comissões permanentes da Casa, 19 tiveram novos presidentes eleitos para o mandato de um ano. A decisão de Nikolas como representante da CEC se deu após falhar a articulação de parte do PT, que tentava impedir que o parlamentar indicado pelo PL ocupasse o posto. Petistas alegam que o partido oposicionista teria quebrado um acordo estabelecido e feito a indicação de última hora para tentar barganhar com o PT pela vice-presidência no colegiado de Saúde.

Segundo o deputado Rogério Correia (PT-MG) não houve acordo por parte do PT e dos partidos à esquerda no Congresso Nacional com a indicação de Nikolas Ferreira. “Não se trata de não ter acordo com o PL, que sabemos é regimental e tem que ocupar presidências de comissões, mas dentro do próprio PL o indicado era o deputado Passarinho, que temos divergências do ponto de vista de pensamento, mas que não tem ele posturas anti-parlamentares e anti-parlamento”, informou ao justificar voto nesta quarta.

Além de Nikolas Ferreira e Caroline de Toni, mais três deputados do PL foram eleitos à presidência das comissões nesta quarta. São eles: Pastor Eurico (PL-PE), na Comissão de Previdência; Alberto Fraga (PL-DF), presidente da Comissão de Segurança Pública e Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), na Comissão do Esporte.

