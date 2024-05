Rio Grande do Sul Auxílio Reconstrução: governo federal lança site para cadastro das famílias gaúchas atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

A estimativa é de que os primeiros pagamentos sejam feitos ainda neste mês Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A estimativa é de que os primeiros pagamentos sejam feitos ainda neste mês. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal lançou um site para as prefeituras do Rio Grande do Sul cadastrarem as famílias que receberão a parcela única do Auxílio Reconstrução no valor de R$ 5.100. Cada família poderá usar o dinheiro para comprar itens perdidos durante as enchentes ou para reformar o imóvel onde mora ou trabalha.

O auxílio foi criado em MP (medida provisória) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. “Esse apoio, que nós estamos chamando de Auxílio Reconstrução, de R$ 5.100, é para todas as pessoas que residem nas áreas que foram inundadas, que perderam as suas coisas e, também, em localidades onde houve queda de barreiras, as pessoas que tiveram que sair de áreas de risco, por conta de encostas”, explicou o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, destacou que uma das estratégias é manter relação direta com os municípios e atender as demandas dos afetados pelas enchentes.

“Coube-nos também, nesse atendimento à população gaúcha, gerenciar junto com a Caixa Econômica o Auxílio Reconstrução”, disse. A estimativa é de que os primeiros pagamentos sejam feitos ainda neste mês, porém, dependerá da velocidade com que os dados forem enviados pelas prefeituras e confirmados pelas famílias. Por isso, quanto antes a prefeitura enviar os dados e as famílias confirmarem no sistema, mais rápido o dinheiro entra na conta.

O apoio financeiro será pago a quem teve que abandonar sua casa de forma temporária ou definitiva. As famílias desalojadas ou desabrigadas devem, obrigatoriamente, ser residentes em um dos 369 municípios gaúchos com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pela Defesa Civil Nacional até 15 de maio.

