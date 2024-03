Política Após falas sobre Israel e Venezuela, cai a aprovação ao trabalho de Lula como presidente

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Aprovação do governo passou de 52% para 47%, enquanto a reprovação, de 43% para 46%. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou um recuo na avaliação positiva do seu trabalho no governo federal, segundo a nova pesquisa do instituto Atlas Intel divulgada nessa quinta-feira (7). O levantamento aponta que 47% dos brasileiros aprovam o desempenho do petista. No estudo anterior, realizado em janeiro, o percentual era de 52%.

O índice de reprovação passou de 43% para 46%. Outros 7% dos entrevistados não souberam responder. Os resultados de positivos e negativos do trabalho de Lula empatam dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais.

O levantamento ouviu 3.154 pessoas entre os dias 2 e 5 março e o nível de confiança é de 95%.

Já sobre o governo, pela segunda vez desde o início do mandato do petista, a maior parte dos brasileiros considera a gestão do petista ruim ou péssima (41%). Outros 38% consideram o mandato ótimo ou bom e 18%, regular. Não souberam ou não responderam, 3%.

A primeira vez em que o índice negativo superou o positivo foi em novembro do ano passado, quando 45% consideravam o governo ruim ou péssimo e 43% como ótimo ou bom.

Imagem negativa

A imagem positiva de Lula passou de 51% para 47% de janeiro até o início deste mês de março. A avaliação negativa da imagem presidente oscilou de 45% para 49%.

Os números ainda são superiores ao da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que manteve uma avaliação negativa de 51% e registrou uma oscilação de 43% para 44% na positiva.

De acordo com Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, o fato de a imagem de Lula ser melhor avaliada do que a de Bolsonaro não fez com que o presidente tivesse índices percentuais melhores. Segundo Roman, o fato ocorre pelas declarações do petista sobre a ação de Israel na Faixa de Gaza e a aproximação com o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

“Curiosamente, quando se trata da imagem pessoal do presidente, mesmo no ambiente polarizado que temos, esse bom desempenho relativo ao Bolsonaro não gera uma avaliação positiva acima da negativa. Isso se explica principalmente por uma piora relevante na imagem do Lula por conta de controvérsias recentes, principalmente as declarações sobre Israel e Venezuela”, disse o CEO da Atlas Intel.

Falas

O estudo também mostrou que a avaliação positiva do governo nas relações internacionais caiu após a fala de Lula sobre o Holocausto. No último dia 18, o petista comparou a ação de Israel na Faixa de Gaza com o massacre a judeus pela Alemanha nazista e foi alvo de críticas do governo israelense e de um pedido de impeachment protocolado na Câmara.

Em janeiro, 47% dos brasileiros aprovavam a gestão de Lula nas relações internacionais. O estudo divulgado nesta quinta mostra que a avaliação positiva agora é de 38%.

Segurança

A pior área temática do governo continua sendo a segurança pública. Para 66% dos brasileiros, a atuação é ruim ou péssima, enquanto 24% acham que é ótima ou boa. Buscando melhorar a imagem do Planalto no setor, Lula nomeou Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública no início do mês passado. Lewandowski substituiu o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que foi criticado por falta de projetos durante a sua passagem na pasta.

No último dia 15, dois detentos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os homens ainda estão foragidos e a situação desencadeou a primeira crise da Justiça chefiada por Lewandowski.

Lula se sai melhor na redução da pobreza e políticas sociais, com a aprovação de 43% dos brasileiros e na promoção de direitos humanos e igualdade racial, com 41% dos entrevistados avaliando a gestão do governo na área como ótima ou boa.

Economia

Para 53% dos brasileiros, a situação econômica do País está ruim. É a primeira vez desde o início do terceiro mandato de Lula que o percentual supera os 50%. Na última pesquisa realizada em janeiro, 47% dos brasileiros afirmaram que a economia estava indo mal.

Para 28%, a situação econômica do País é positiva. Em janeiro, o percentual era de 29%. Para outros 19%, a economia brasileira está normal.

