Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Política Governistas veem pauta da anistia ganhar força e já calculam veto de Lula

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Oposição engaja proposta em meio ao julgamento de Bolsonaro; diferentes versões do texto circulam nos bastidores. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Enquanto a oposição anuncia o avanço da anistia na Câmara dos Deputados e articula um novo texto, parlamentares governistas calculam como reverter a medida em um cenário de aprovação. Aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipam que, caso o Congresso Nacional aprove um perdão a Jair Bolsonaro, o presidente vetará.

O projeto da anistia está parado na Câmara e não teve sequer a urgência levada a plenário. Se tirado da gaveta pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), o projeto precisará tramitar em ambas as casas do Congresso antes de chegar às mãos de Lula.

Conforme informações divulgadas pela CNN Brasil, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), em conversas com bancadas da Casa, alertou que o presidente da República vetará qualquer iniciativa de anistia aprovada.

Caso o chefe do Planalto faça uso da prerrogativa, o Congresso Nacional ainda pode reverter o veto. Governistas, entretanto, consideram que nesse cenário a questão seria judicializada e que, assim, caberia ao STF (Supremo Tribunal Federal) decidir sobre a constitucionalidade da matéria.

Nas últimas semanas, a oposição viu crescer a possibilidade de pautar e aprovar anistia a Jair Bolsonaro ao término do julgamento no Supremo. A sinalização do presidente da Câmara reacendeu a esperança dos aliados do ex-presidente.

De acordo com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o presidente da Casa teria se comprometido a pautar a proposta, mas ainda sem indicar um cronograma.

Na semana passada, o líder do PL e o presidente da Câmara tiveram reunião para tratar especificamente do tema e já têm encontro marcado para os próximos dias.

Hugo Motta, apesar de abrir espaço a essa discussão, não tem indicado que vai pautar a anistia enquanto durar o julgamento de Bolsonaro, que tem previsão de terminar nesta sexta-feira (12).

“Semana que vem não será nada. Vai ser uma semana mais tranquila para fazermos os diálogos”, explicou Sóstenes a jornalistas na última quinta (4).

Teria pesado a Motta sinalizar disposição para pautar o assunto o desembarque de União e PP (Progressistas) do governo e a atuação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Neste momento, os debates se concentram na abrangência do texto. As propostas são as mais diversas e incluem, por exemplo, um texto que abrange todos os implicados desde o inquérito das fake news até a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro.

Outra versão, considerada mais palatável, incluiria apenas as pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro. (Com informações da CNN Brasil)

