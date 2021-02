Mundo Governo alemão deseja manter restrições pela pandemia do coronavírus até 14 de março

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

A princípio, as medidas em vigor na Alemanha expiram no próximo domingo (14).

O governo da Alemanha pretende prorrogar o confinamento parcial que está em vigor para enfrentar a pandemia até 14 de março, segundo um projeto de acordo que será apresentado às autoridades regionais nesta quarta-feira (10).

Apesar da redução do número de contágios, “as variantes do vírus se propagam”, o que torna necessário “que as restrições sejam mantidas durante as próximas semanas”, explica o governo no texto.

Este projeto tem que ser aprovado pelos líderes dos 16 estados regionais durante o dia. A princípio, as medidas em vigor na Alemanha expiram no próximo domingo (14).

Na terça-feira, a chanceler Angela Merkel afirmou que era necessário manter as restrições, apesar da decisão ter efeitos negativos para sua popularidade e a de seu partido, a CDU, a poucos meses das eleições.

