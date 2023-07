Brasil Governo anuncia Alessandro Stefanutto como novo presidente do INSS

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU) Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O governo federal exonerou o presidente interino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Glauco Andre Wamburg, e nomeou Alessandro Antonio Stefanutto para ocupar a cadeira de maneira efetiva. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).

Os motivos de insatisfação com a gestão de Wamburg estariam ligados às longas filas de perícia médica, falta de servidores e problemas de infraestruturas nas agências. Essas que, por vezes, ficam até mesmo sem energia elétrica por falta de pagamento.

Também nesta quarta, em coletiva à imprensa, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, junto do novo presidente, anunciou medidas para tentar reduzir a fila do INSS: a volta do bônus de produtividade, que deve ser publicada na próxima semana em uma medida provisória, e a nomeação de novos servidores excedentes do concurso do INSS.

Alessandro Stefanutto

Formado em Direito pela Mackenzie e Mestre em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, Alessandro Stefanutto é procurador federal desde 2000. No INSS, ele atua desde 2011, quando se tornou procurador geral do órgão. Há 5 meses, assumiu a posição de diretor. Ele também fez parte do Grupo de Transição do governo Lula, como coordenador da área de previdência social.

