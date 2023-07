Porto Alegre Projeto Rolê da Vacina chega a mais cinco escolas nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação Foto: Cristine Rochol/PMPA Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Ampliar ao máximo a imunização do público infantojuvenil nas escolas da Capital é um dos principais objetivos do Rolê da Vacina, que chega a mais um dia de atividades, com a previsão de atender crianças e adolescentes de cinco instituições nesta quinta-feira (6).

A vacinação ocorre nas Escolas Municipais de Educação Infantil Vale Verde (US Morro Santana) e Espaço do Saber (US Chácara da Fumaça), Escolas de Educação Infantil Eremi (US Maria da Conceição) e Fonte dos Anjos (US Panorama) e Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Rocha (US Maria da Conceição).

Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação. Em pouco mais de um mês, mais de 13 mil vacinas contra gripe e Covid-19 foram aplicadas neste público dentro da campanha itinerante da prefeitura, realizada por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação.

“Garantir a saúde das crianças e adolescentes e reduzir a busca às emergências e internações em função de doenças respiratórias é o principal foco das ações nas escolas. Atingimos mais de 30% do público infantojuvenil vacinado e estamos trabalhando para que este número siga avançando”, informa a diretora de atenção primária da secretaria de saúde de Porto Alegre, Vânia Frantz.

