Geral Brasil deve ter maior crescimento e menor inflação em 2023, projeta Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











As novas previsões e as análises do instituto foram divulgadas nesta quarta-feira (5) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil As novas previsões e as análises do instituto foram divulgadas nesta quarta-feira (5). (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), reviu as previsões econômicas e espera que o Brasil cresça mais e que a inflação seja menor do que o esperado anteriormente para este ano. As novas previsões e as análises do instituto foram divulgadas nesta quarta-feira (5).

A nova previsão do Ipea é que o Produto Interno Bruto (soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país – PIB) cresça 2,2% em 2023. A antiga previsão, até março, era de um crescimento de 1,4%.

Já a inflação deve ser menor. A previsão da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,6% para 5,1% este ano.

Conforme o relatório, a revisão da previsão do PIB em 2023 ocorreu após o crescimento dos primeiros três meses do ano ter superado as expectativas do Ipea. A previsão do instituto para o período era um crescimento de 1,2% em relação ao período anterior, ou seja, em relação aos últimos três meses de 2022, e que avançasse 2,7% em comparação com os primeiros três meses de 2022. O crescimento, no entanto, foi maior, 1,9% em relação ao trimestre anterior e 4% em relação ao mesmo período de 2022.

A inflação menor que a esperada, por sua vez, ocorre também devido à valorização do real brasileiro, que junto com a deflação das cotações das commodities resulta em força que pressiona para baixo os preços no atacado, induzindo a um cenário de desinflação no varejo e nos preços ao consumidor. Para o restante do ano, portanto, a perspectiva é, segundo a análise divulgada, de estabilidade.

No documento, os pesquisadores detalham alguns fatores que contribuem com o cenário projetado. Dentre eles, o aumento da demanda por commodities brasileiras, motivada, entre outros fatores, pela reabertura econômica da China. Este ano, o Brasil registrou recordes de superávit mensal na balança comercial para o mês, puxados pelo aumento das exportações de commodities como petróleo, minério de ferro, milho e soja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/projecao-de-maior-crescimento-e-menor-inflacao-este-ano-no-brasil-diz-instituto-de-pesquisa-economica-aplicada/

Brasil deve ter maior crescimento e menor inflação em 2023, projeta Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

2023-07-05