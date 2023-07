Geral Serviço Secreto dos Estados Unidos encontra cocaína dentro da Casa Branca

A descoberta levou a um breve fechamento do complexo da Casa Branca no domingo. (Foto: Divulgação)

A cocaína descoberta na Casa Branca, em Washington D.C., nos Estados Unidos, no último domingo (2), estava em um guarda-volumes na área de entrada da Ala Oeste. Segundo as autoridades, é nesta parte do edifício que os visitantes colocam eletrônicos e outros pertences antes de visitarem as instalações.

“O local onde [o pó] foi descoberto é uma área muito movimentada, onde muitos visitantes da Ala Oeste passam”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. “[O assunto] está sob investigação do Serviço Secreto.”

A fonte disse que uma investigação estava em andamento para determinar quem pode ter deixado a cocaína no local. “Eles estão verificando os registros de visitantes e olhando as câmeras. Esses são os próximos passos. Verificação cruzada”, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters.

A descoberta levou a um breve fechamento do complexo da Casa Branca no domingo. O presidente Joe Biden e sua família não estavam no edifício.

“O Corpo de Bombeiros de [Washington] DC foi chamado para avaliar e rapidamente determinou que o item não era perigoso”, acrescentou o Serviço Secreto. Há “uma investigação sobre a causa e a maneira” de como a substância entrou na Casa Branca, disse o porta-voz.

O jornal The Washington Post noticiou que “um bombeiro da equipe de materiais perigosos do departamento de DC transmitiu por rádio os resultados de um teste” do item, citando um banco de dados online de comunicações de emergência. O despacho de rádio dizia: “Temos uma barra amarela dizendo cloridrato de cocaína”.

Dois “oficiais familiarizados com o assunto” confirmaram ao Washington Post que a substância encontrada na Casa Branca era cocaína.

O pó foi descoberto na Ala Oeste, que é uma área anexa à mansão executiva onde mora o presidente e inclui o Salão Oval, a sala do gabinete e a área de imprensa, além de escritórios e espaço de trabalho para assessores e funcionários. Centenas de pessoas trabalham ou passam regularmente pelas instalações.

Além disso, funcionários do governo podem oferecer visitas a algumas partes da Ala Oeste para amigos e familiares. Os visitantes devem deixar seus eletrônicos e outros pertences nos guarda-volumes de visitar as instalações.

Um porta-voz do Serviço Secreto não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A agência não forneceu detalhes sobre a quantidade de cocaína encontrada. As informações são da agência de notícias Reuters e da CNN.

