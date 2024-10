Economia Governo aposta na meta de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano

Entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior. (Foto: Divulgação)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou na segunda-feira que o governo espera atrair 10 milhões de turistas estrangeiros por ano. Ao participar da série “Caminhos do Brasil”, ele afirmou que as metas do governo para o setor, elaboradas junto com a Embratur, são feitas para 2027, mas lembrou que os números têm crescido em ritmo acelerado, especialmente em razão dos eventos internacionais realizados no País.

Durante o evento virtual, de iniciativa dos jornais “O Globo” e Valor Econômico e da rádio CBN, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, informou que, até setembro, houve a entrada de 5 milhões de turistas de outros países no Brasil, ressaltando que esse fluxo costuma crescer nos últimos três meses do ano.

“O governo brasileiro tem concentrado esforços para ampliar o turismo no nosso país, tanto interno quanto externamente”, destacou Sabino, no evento patrocinado pelo Sistema Comércio, por meio da CNC, do Sesc, do Sesc, do Senac e de suas federações.

O ministro ressaltou ainda que a política de turismo está associada a outras iniciativas relacionadas ao combate à pobreza, desigualdades, segurança pública e projetos de infraestrutura. “Com mais voos, mais hotéis e mais dinheiro no bolso, o Brasil está visitando mais o Brasil, buscando conhecer mais os atrativos turísticos nacionais”.

Sabino afirmou que os eventos internacionais, como G20, COP30 e Brics, são apostas do governo Luiz Inácio Lula da Silva para divulgar o Brasil no exterior como destino turístico importante.

No caso da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Sabino ressaltou que o país vai receber no próximo ano, em Belém (PA), “alto staff” e “chefes de Estados” das principais nações. “Pela primeira vez na história, vamos concentrar um nível tão alto de tomadores de decisões globais.”

Aumento

Entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O país já contabiliza 4,897 milhões de viajantes internacionais. O dado positivo foi divulgado pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.

Esse é o melhor resultado registrado na série histórica (1989-2024) para o mês de setembro. Apenas neste mês, 445.389 turistas estrangeiros desembarcaram no Brasil, um aumento de 26,4% em relação a setembro de 2023.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avaliou o cenário positivo da atividade turística no país. “O Brasil tem fortalecido sua marca no cenário internacional. Temos trabalhado para mostrar nossos atrativos e destinos, apresentando toda diversidade cultural, gastronômica e as belezas naturais que só se encontra por aqui. Nossa missão é alcançar os dois dígitos no número de turistas estrangeiros até 2027”, afirmou.

Ao longo do ano, setembro se destaca como o quarto melhor mês para a recepção de visitantes internacionais, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março, período de alta temporada.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também comentou os números positivos. “É resultado de nossos esforços de promover uma maior diversidade de destinos e experiências, para além do sol e praia. Essa estratégia reduz os efeitos da sazonalidade, ampliando a chegada de turistas na chamada baixa estação. Garantimos assim uma importante movimentação nos negócios do turismo, sustentando alta empregabilidade ao longo de todo ano”, destacou.

A Argentina mantém-se como o principal emissor de turistas, com mais de 1,4 milhão de visitantes desde o início de 2024. Em segundo lugar, os Estados Unidos enviaram mais de 518 mil visitantes, seguidos pelo Chile, com 454.225. Países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam, juntos, 741.614 turistas que atravessaram o Atlântico para visitar o Brasil. As informações são do jornal Valor Econômico e do Ministério do Turismo.

