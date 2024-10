Economia PIB do Brasil cairá para 10ª posição no ranking global este ano, mas chegará ao 8º lugar em 2028

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Segundo o FMI, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro vai crescer 3% este ano. (Foto: Divulgação)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nessa terça-feira suas mais recentes projeções para a economia global em 2024. Pelas novas estimativas, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro vai crescer 3% este ano, e não mais 2,1% como estimado pelo Fundo em julho. Mesmo assim, o País vai cair da nona para a décima posição entre os maiores PIBs do mundo, sendo ultrapassado pelo Canadá.

Mesmo com uma previsão maior de crescimento este ano, o Brasil perderá uma posição no ranking global em 2024. Influencia na comparação internacional a cotação do dólar – este ano, a moeda americana avançou mais de 17% fazendo com que as riquezas geradas aqui fiquem, assim, relativamente menores em relação a outros países.

O FMI atualizou suas projeções para os próximos anos e incluiu, ao lançar seu World Economic Outlook, estimativas para 2029. O Fundo vê o Brasil na décima posição entre os maiores PIBs do planeta também em 2025 e 2026.

Em 2027, o país sobe um posto, para o nono lugar, ultrapassando o Canadá. No ano seguinte, a Itália cai duas posições no ranking e o Brasil se torna, assim, a oitava maior economia do mundo – posição que mantém em 2029.

No cenário global, chama a atenção a ascensão da Índia. Hoje quinta maior economia do planeta, o país vai superar o Japão em 2027 e, no ano seguinte, terá um PIB maior do que a Alemanha, chegando à terceira posição no ranking. Mas, ainda assim, com um tamanho bem menor do que os dois líderes globais, EUA e China.

Boletim Focus

Em outra frente, a projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano subiu de 3,01% para 3,05%.

A estimativa está no Boletim Focus de segunda-feira (21), pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

No segundo trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB – a soma dos bens e serviços produzidos no país) surpreendeu e subiu 1,4% em comparação com o primeiro trimestre. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com o segundo trimestre de 2023, a alta foi de 3,3%.

Para 2025, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – é de crescimento de 1,93%. Para 2026 e 2027, o mercado financeiro estima expansão do PIB também em 2%, para os dois anos.

Em 2023, também superando as projeções, a economia brasileira cresceu 2,9%, com um valor total de R$ 10,9 trilhões, de acordo com o IBGE. Em 2022, a taxa de crescimento havia sido de 3%.

A previsão de cotação do dólar está em R$ 5,42 para o fim deste ano. No fim de 2025, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,40. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

