Geral Governo aumenta salários de 23 cargos no Concurso Nacional Unificado; veja a diferença

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

O governo federal divulgou alterações nos editais do Concurso Nacional Unificado, também chamado de “Enem dos concursos”. (Foto: Reprodução)

O governo federal divulgou alterações nos editais do Concurso Nacional Unificado, também chamado de “Enem dos concursos”. Ao todo, 28 cargos tiveram modificações no salário inicial – 23 deles foram elevados e cinco foram reduzidos. A maior elevação foi de R$ 1.655 para técnico em indigenismo, de nível médio, seguido por técnico de assuntos educacionais, com aumento de R$ 1.273.

Confira cargos com aumento no salário inicial:

– Especialista em estatística – R$ 10.233 para R$ 10.453 (duas vagas);

– Especialista em geografia – R$ 10.233 para R$ 10.453;

– Especialista em demografia – R$ 10.233 para R$ 10.453;

– Especialista em indigenismo – R$ 7.697 para R$ 8.263 (15 vagas);

– Engenheiro agrônomo – R$ 6.804 para R$ 7.296;

– Médico – R$ 4.407 para R$ 5.513;

– Psicólogo – R$ 5.488 para R$ 5.513;

– Técnico assuntos educacionais – R$ 5.488 para R$ 6.761;

– Técnico em indigenismo – R$ 5.331 para R$ 6.987.

Veja cargos que tiveram diminuição salarial:

– Técnico em geografia – R$ 4.008 para R$ 3.741 (quatro vagas);

– Especialista em Letras – R$ 9.252 para R$ 8.453.

Exigência curricular

O Ministério da Gestão e Inovação também flexibilizou a exigência curricular para as vagas de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), que tem salário inicial de R$ 22 mil. Antes era necessário uma especialidade em auditoria e fiscalização, agora podem se inscrever candidatos de especialistas em “qualquer área de conhecimento”.

“Onde se lê: (B4-04-A) – Cargo: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) (…) Especialidade: Auditoria e fiscalização (…) Leia-se: (B4-04-A) – Cargo: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)(…)Especialidade: Qualquer área de conhecimento”

Inscrições

O Concurso Nacional Unificado recebeu 500 mil inscrições desde que o período de cadastro foi aberto, na última sexta-feira, segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O período para adesão vai até o dia 9 de fevereiro. O governo tem uma expectativa de bater 3 milhões de pessoas.

A pessoa que fizer a inscrição vai disputar os novos postos de trabalho por blocos temáticos. São oito no total. Assim, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro da área escolhida. O governo não divulgou o número de inscrições por bloco temático. As informações são do jornal O Globo.

