De acordo com a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso é de até seis meses, contados a partir da data da autorização. O prazo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso é de dois meses. A portaria não informou os salários e a carga horária.

Confira a lista de cargos e o número de vagas:

Agente administrativo: 100 vagas

Assistente social: 13 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Médico: 35 vagas

Psicólogo: 6 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Estatístico: 4 vagas

Administrador: 6 vagas

Técnico em comunicação social: 3 vagas

Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas