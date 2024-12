Esporte Saiba quais são os times que correm risco de cair para a Série B na última rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro será disputada neste domingo (8). Com todos os jogos às 16h, além da briga pelo título entre Botafogo e Palmeiras, quatro times lutam para fugir do rebaixamento à Série B.

Com os últimos resultados, Criciúma, Cuiabá e Atlético-GO já estão matematicamente rebaixados, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Falta a definição do quarto clube que deixará a elite do futebol nacional.

O Red Bull Bragantino é o time que corre o maior risco: são 67,9% de chance de queda. O Massa Bruta enfrentará o já rebaixado Criciúma e precisa vencer a qualquer custo para cair.

Após derrota para o Bragantino na rodada anterior, o Athletico-PR tem 16,8% de chances de descenso. O Furacão terá confronto direto contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG).

O Fluminense venceu o Cuiabá e precisa ao menos empatar com o vice-líder Palmeiras para não depender de outros resultados. O Tricolor carioca tem 11,5% de chances de rebaixamento. Por fim, o Galo tem 3,8% de chances de queda.

2024-12-06