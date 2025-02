Brasil Governo autoriza mais 18 “bets” a atuarem no Brasil por cinco anos; veja lista

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A autorização para o funcionamento das "bets" vale por cinco anos, com encerramento em 31 de dezembro de 2029. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou nessa terça-feira (18) no Diário Oficial da União (DOU) uma série de portarias que autorizam o funcionamento de mais 18 sites de apostas no Brasil.

A autorização para o funcionamento das “bets” vale por cinco anos, com encerramento em 31 de dezembro de 2029. A exceção é a empresa HIPERBET, que obteve autorização até 18 de fevereiro de 2030. Cada empresa pagou uma outorga de R$ 30 milhões para funcionar regularmente.

A maioria desses sites já tinha obtido, em outubro do ano passado, uma autorização para operar no Brasil de forma temporária e, agora, a autorização é definitiva.

Veja a lista das novas ‘bets’ com autorização definitiva para atuar no país:

* 9D

* B2XBet

* Bet Vera

* Bet7K

* Bet.Bet

* BrasilBet

* BullsBet

* CassinoPix

* DonaldBet

* EstrelaBet

* F12.Bet

* GeralBet

* HiperBet

* Jogão

* LiderBet

* Luva.Bet

* UPBetBR

* WJCasino

O dia 1º de janeiro de 2025 marcou o início do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. As empresas devem cumprir uma série de requisitos para operar, como a obrigação de manter os sites com o domínio “.bet.br”.

Segundo o governo, o mercado de apostas regulado vai permitir a correção de “problemas estruturais” e reduzir riscos associados à prática de apostas, como o superendividamento.

Entre as principais medidas que entram em vigor no ano novo estão:

* a proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada;

* a exigência de identificação dos apostadores por CPF;

* o reconhecimento facial;

* o controle dos fluxos financeiros.

* As empresas também precisarão estar de acordo com as legislações brasileiras e cumprir normas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, segurança financeira e práticas de jogo responsável.

Lei das “Bets”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas online no Brasil em 31 de dezembro de 2023.

Para uma empresa de apostas online atuar no país, terá de pagar R$ 30 milhões para obter a licença de operação.

Somente poderão explorar as apostas esportivas as empresas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede e administração no território nacional. Pela lei sancionada, menores de 18 anos não poderão fazer apostas.

Também é vedada a participação de:

* proprietários e pessoas que trabalham em empresas de apostas;

* agentes públicos ligados à regulamentação e à fiscalização do mercado de apostas;

* pessoas que tenham acesso ao sistema informatizado de apostas

* pessoas que tenham ou possam ter influência sobre o resultado de jogos, como dirigentes esportivos, árbitros e

* atletas pessoas diagnosticadas com ludopatia, que é a compulsão por jogos de azar.O texto também cria regras para funcionamento de jogos e cassinos online, trecho que foi incluído durante a votação na Câmara dos Deputados. A legislação define ainda regras para a publicidade e a propaganda dos sites de aposta. E estabelece as infrações e punições para o caso de descumprimento das regras previstas em lei. As informações são do portal G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-autoriza-mais-18-bets-a-atuar-no-brasil-por-cinco-anos-veja-lista/

Governo autoriza mais 18 “bets” a atuarem no Brasil por cinco anos; veja lista

2025-02-18