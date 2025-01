Economia Governo autoriza o funcionamento de 66 empresas de apostas; confira a lista

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Das 66 empresas, 52 marcas obtiveram autorizações temporárias. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, anunciou a autorização de 66 empresas para operar no setor de apostas eletrônicas de quota fixa no Brasil. Para obter essa autorização, as empresas precisam pagar uma outorga de R$ 30 milhões, resultando em um total superior a R$ 2 bilhões arrecadados.

O mercado regulado contará com 139 marcas que deverão operar sob o domínio “.bet.br”. Dentre as empresas autorizadas, 14 receberam liberações definitivas, enquanto 52 obtiveram autorizações provisórias. As entidades que não forem autorizadas estarão impedidas de realizar transações financeiras e serão bloqueadas na internet. Essa regulamentação tem como objetivo resolver problemas estruturais do setor e reduzir os riscos associados às apostas, incluindo o jogo problemático.

Além disso, a nova legislação proíbe a concessão de crédito e a oferta de bônus de entrada para os apostadores. A identificação dos usuários será rigorosa, exigindo o uso do CPF e reconhecimento facial para garantir a segurança e a responsabilidade nas práticas de jogo. Essas medidas visam criar um ambiente mais seguro para os apostadores e prevenir comportamentos de risco. O secretário de Prêmios e Apostas, Regis Anderson Dudena, ressaltou que a regulamentação foi viabilizada pela sanção da Lei nº 14.790, que ocorreu em dezembro de 2023.

Autorização definitiva

Empresas autorizadas a operar de forma definitiva:

1 – Pinnacle, Matchbook e Verdinha

2 – Bolsa de Aposta, Fulltbet, BetBra

3 – Seguro Bet, King Panda

4 – SportyBet, LanceBEt

5 – Alfa.bet

6 – ArenaPlus

7 – BETMGM, MGM

8 – Galera.bet

9 – KTO

10 – Betnacional e Mr. Jack Bet

11 – Rei do Pitaco e Pitaco

12 – Fazobetaí, Oleybet, Betpark

13 – BetBoom

14 – 7Games, Betão e R7

15 – Superbet, Magicjackpot e Super

Licença provisória

Empresas que poderão funcionar de forma temporária:

1 – Betano

2 – Sportingbet E Betboo

3 – Caesars

4 – Betsson

5 – F12.Bet, Luva.Bet e Brasilbet

6 – Estrelabet

7 – Reals, Ux e Netpix

8 – Betfair

9 – Novibet

10 – 9f,6r e Bet.App

11 – Ijogo, Fogo777 e P9

12 – Bet365

13 – Aposta Ganha

14 – Brazino777

15 – 4play e Pagol

16 – Seubet e H2 Bet

17 – Vbet e Vivaro

18 – Casa De Apostas, Bet Sul e Jogo Online

19 – Betfast, Faz1bet e Tivobet

20 – Supremabet, Maximabet e Xpbet

21 – Betesporte e Lance De Sorte

22 – Betspeed

23 – Bravo, Tradicional e Apostatudo

24 – Sorte Online e Lottoland

25 – Apostou, B1 Bet e Brbet

26 – Bet Gorillas, Bet Buffalos e Bet Falcons

27 – Bateu Bet e Hanzbet

28 – Betwarrior

29 – Sortenabet, Betou e Betfusion

30 – Bandbet

31 – Afun, Ai e 6z

32 – Blaze e Jonbet

33 – Bet7k, Cassinopix e Bet Vera

34 – Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet Do Milhão

35 – Cbet

36 – Upbetbr

37 – Bet4

38 – Aposta1 e Apostamax

39 – Gingabet, Qgbet e Vivasorte

40 – Bacanaplay e Playuzu

41 – Betcopa, Brasil da Sorte e Fybet

42 – Multibet, Ricobet e Brxbet

43 – Stake

44 – Betcaixa, Megabet e Xbet Caixa

45 – Meridianbet

46 – Versusbet e Vs – Versus

47 – Esporte365, Bet Daora e Golbet

48 – Líderbet, Geralbet e B2xbet

49 – Bullsbet e Jogão

50 – Bet.Bet e Donaldbet

51 – Rivalo

52 – A247, Hildargo e Hildargo Gaming

2025-01-01