Economia Governo avalia antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados do INSS

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Tradicionalmente, o 13º salário é pago no segundo semestre, e sua antecipação precisa ser formalizada por meio de um decreto presidencial. (Foto: Agência Brasil)

O governo estuda antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2025, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A decisão final ainda não foi tomada, e o Executivo está avaliando se os valores serão pagos e quando, se em abril e maio, como em 2024, ou em maio e junho, como em 2023.

“A antecipação do INSS está em avaliação, não tem uma decisão ainda tomada. Há discussões de antecipação para abril e maio, maio e junho. Está sendo uma discussão se faz a antecipação e em quais dessas janelas. Estamos calibrando e discutindo internamente. Deve sair nos próximos dias uma decisão sobre isso”, disse o secretário.

Tradicionalmente, o 13º salário é pago no segundo semestre, e sua antecipação precisa ser formalizada por meio de um decreto presidencial. O benefício será destinado aos segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão da Previdência Social. O governo ainda não informou quantas pessoas poderão ser beneficiadas.

Segundo informações antecipadas pelo jornal O Globo, técnicos do governo informaram que o processo para viabilizar a antecipação do 13º salário já foi enviado ao Ministério da Fazenda. A expectativa é que o decreto presidencial autorizando a medida seja assinado até o início de abril. O pagamento seguirá o cronograma habitual: para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos começam no dia 25 de cada mês, enquanto para os beneficiários com valores acima disso, o pagamento será feito nos primeiros cinco dias úteis.

A antecipação do 13º foi adotada em 2024 e, neste ano, ocorre em meio a desafios políticos, com a popularidade do governo em queda. No entanto, a medida tem um impacto significativo na economia, pois deverá injetar cerca de R$ 70 bilhões e beneficiar 35 milhões de pessoas.

R$ 80 bilhões pagos em fevereiro

Em fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagou mais de 40 milhões de benefícios, o que totalizou R$ 82,2 bilhões.

Segundo o governo, 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, receberam um salário-mínimo (R$ 1.518).

Outros 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, entre esse quantitativo, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. As informações são do jornal O Globo.

