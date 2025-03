Geral Enfurecido por causa do julgamento de Bolsonaro, caminhoneiro avança sobre base da Polícia Rodoviária Federal em Brasília e é preso

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Um inquérito sobre a ocorrência já foi aberto pela Polícia Federal. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem foi detido na manhã de quarta-feira (26) após jogar seu caminhão contra uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Recanto das Emas (DF). Ao ser abordado, o motorista afirmou que a ideia de atingir a estrutura do prédio em protesto ao que considera uma “tentativa de prender” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O episódio aconteceu horas antes de o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento da denúncia contra o ex-capitão. No início da tarde, a Primeira Turma do STF tornou Bolsonaro e aliados réus por integrarem uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

O suspeito, identificado como Marcio Pinheiro Saldanha, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, corrupção ativa e tentativa de homicídio, além de estar sob investigação por possível crime de terrorismo. A Polícia Federal abriu inquérito sobre o caso para apurar se ele agiu sozinho ou não.

O homem voltava para São Paulo após uma entrega em Brasília quando, intencionalmente, colidiu contra a unidade operacional da PRF. O caminhão trafegava em alta velocidade, atingiu barreiras plásticas que organizavam o fluxo viário, ultrapassou o bloqueio policial e avançou pelo acostamento, informou a corporação em nota.

O veículo passou sobre um quebra-molas e colidiu com viaturas estacionadas na área externa da base. Não houve feridos. Saldanha fez teste do etilômetro e o resultado foi quase três vezes acima do limite que configura crime de trânsito. Além disso, o motorista teria tentado subornar os policiais, oferecendo dinheiro para ser liberado.

Mais cedo, durante evento em Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, havia afirmado a jornalistas que a investigação busca saber se o motorista agiu sozinho. “Na medida em que uma carreta se joga contra um posto da Polícia Rodoviária Federal, e só não pode atingi-lo porque havia obstáculos na frente, e o autor deste fato disse que praticou um ato terrorista, insurgindo-se contra o julgamento que está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal, é um fato que preocupa mesmo as autoridades”.

Um inquérito sobre a ocorrência já foi aberto pela Polícia Federal. “Nós veremos, então, quais foram as reais intenções desse motorista da carreta. Se ele tinha alguma ligação externa, ou se foi um ato praticado, enfim, em um momento de insensatez. Qual foi a motivação disso será apurado em um inquérito policial”, acrescentou o ministro.

“Como instituição, eu posso garantir à sociedade que nós estamos prontos para atuar, e que nenhuma ameaça vai diminuir a força da Polícia Rodoviária Federal. Os nossos policiais não vão recuar no cumprimento da missão”, afirmou o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. Segundo ele, até o momento, tudo indica ter sido um caso isolado, mas só a investigação poderá confirmar. As informações são da revista Carta Capital e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/enfurecido-por-causa-do-julgamento-de-bolsonaro-caminhoneiro-avanca-sobre-base-da-policia-rodoviaria-federal-em-brasilia-e-e-preso/

Enfurecido por causa do julgamento de Bolsonaro, caminhoneiro avança sobre base da Polícia Rodoviária Federal em Brasília e é preso

2025-03-27