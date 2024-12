Política Governo avalia liberar voos da FAB a todos os ministros do Supremo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

O uso de aviões da FAB é regulamentado por um decreto de 2020. (Foto: Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou uma espécie de confraria com alguns políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ideia é reunir o grupo todo mês para “conversar”. O petista, aliás, sugeriu que a Força Área Brasileira (FAB) passe a transportar todos os ministros do Supremo, alvos de ameaças de morte. A Corte gostou da ideia, que está em estudo, segundo informações da coluna Radar, da revista Veja.

O uso de aviões da FAB é regulamentado por um decreto de 2020. Ministros de Estado, o vice-presidente e os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal podem solicitar aeronaves. Se a ideia vingar, todos os outros dez magistrados poderão utilizar as aeronaves do governo para seus compromissos.

Sigilo

Em outra frente, o Tribunal de Contas da União (TCU) havia determinado, em maio último, que a lista de passageiros dos voos da Força Área Brasileira (FAB) deve ser divulgada na íntegra.

De acordo com parecer do tribunal, a exceção é quando o transporte envolver altas autoridades, como o presidente da República, da Câmara e o Senado, além de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República. Nesses casos, o sigilo dos passageiros deve ser mantido por questão de segurança.

A medida foi proposta pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, nesta terça-feira (30), com base na Lei de Acesso à Informação. Em seu parecer, o presidente do órgão diz que a decisão busca “uniformizar” o tema até que seja concluída uma auditoria do órgão sobre o uso das aeronaves na FAB.

O pedido de auditoria foi feito presidente a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, deputada Bia Kicis (PL-DF), para verificar a legalidade, economicidade e eficiência das viagens feitas pela FAB.

O entendimento do TCU é que a Lei de Acesso à Informação e o princípio constitucional da publicidade e da transparência exigem a FAB divulgue, por meio do seu site, a lista de voos requisitados.

A única exceção é o que está prevista na própria Lei de Acesso à Informação que é quando as autoridades requisitarem por razões de segurança.

“O TCU interpretou que altas autoridades do Estado, como os presidentes da República, da Câmara, do Senado, ministros do STF e o procurador-geral, por definição são autoridades que quando requisitarem o voo da FAB é por razões de segurança, então esses devem haver sigilo que é determinado pela Lei”, disse Dantas.

A garantia do sigilo aos presidentes da Câmara e do Senado foi uma equiparação ao que já ocorre com o presidente da República, que não precisa divulgar a lista de passageiros de seus voos.

No caso dos ministros do STF e do procurador-geral da República, não se pode pedir aviões da FAB para viagens a serviço, somente por razões de segurança. Com isso, o sigilo também é estendido a eles. As informações são da revista Veja e da CNN.



