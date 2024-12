Política Ministro do Supremo, Flávio Dino jantou com Alexandre de Moraes e o interventor do 8 de Janeiro antes de se casar no Maranhão

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Publicação em perfil de Ricardo Cappelli feita na manhã de sábado. (Foto: Reprodução)

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino jantaram na sexta-feira (29) na companhia de Ricardo Cappelli, interventor no Distrito Federal no pós-8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram tomar o poder à força.

O encontro ocorreu em São Luís, no Maranhão. Dino se casou no sábado (30), e Moraes e Cappelli estavam entre os convidados da festa. “Jantando com minha família em São Luís na companhia dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que se casa no dia de hoje com a querida Daniela. Noite de muita alegria na linda Ilha do Amor”, publicou Cappelli em seu perfil no Instagram. Durante o casamento, Dino também chamou atenção nas redes ao aparecer comemorando o título do Botafogo, seu time do coração.

Cappelli ocupou cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça no período em que Dino comandou o Ministério da Justiça no atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com a saída de Dino rumo ao Supremo, ele deixou a pasta no começo deste ano. O atual comandante da pasta, Ricardo Lewandowski, aceitou a função de ministro com carta branca para formar equipe, o que ocorreu.

No dia 8 de janeiro de 2023, nomeado interventor pelo presidente Lula, Cappelli assumiu o comando da Polícia Militar do Distrito Federal. No controle das tropas, no entanto, não pôde realizar de imediato as prisões dos golpistas, acampados no QG de Brasília. Horas antes, as hordas que depredaram os prédios dos Três Poderes haviam saído de lá. Após uma resistência inicial do Exército, os acampados foram presos no dia seguinte. Hoje, Cappelli é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Flávio Dino casou em São Luís com Daniela Lima. O evento teve a participação do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que cantou durante a celebração, marcada também pela comemoração da vitória do Botafogo, campeão da Libertadores pela primeira vez.

Um dos vídeos da festa mostra o presidente do STF no palco ao lado de uma banda, interpretando a canção “Aquarela Brasileira”, composta pelo sambista Silas de Oliveira. Antes de soltar a voz, Barroso declarou ter “maior admiração e maior carinho” por Dino, acrescentando que só por esse motivo estaria disposto a pagar esse “mico” de cantar no casamento do colega. O ministro foi aplaudido pelos presentes.

Em outra gravação, Dino pega uma camisa do time carioca e ensaia uma dança de comemoração. Depois, volta para o lado de Daniela. O ministro do STF também cantou o começo do hino do clube. Daniela e Dino têm três filhos. Eles estão juntos há quase 15 anos. O casal se conheceu no Maranhão, quando Daniela fora assessora do PCdoB, então partido de Dino.

A lista de ausentes do casamento também chama atenção. O ministro não convidou o governador. Antes de ser excluído da cerimônia, Carlos Brandão se afastou do ministro. As rusgas começaram logo após assumir o Executivo, durante as eleições da Assembleia Legislativa. Dino havia costurado um acordo para reeleger Othelino Neto (PCdoB), que é marido de sua antiga suplente no senado, a hoje senadora Ana Paula Lobato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

