Rio Grande do Sul Governo avalia pedido para antecipar o programa “Pé-de-Meia” no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Frente Parlamentar da Educação sugeriu liberar recurso a estudantes vítimas das enchentes não beneficiadas pelo Bolsa Família Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Educação avalia um pedido da FPE (Frente Parlamentar da Educação) para antecipar o pagamento do programa “Pé-de-Meia” a estudantes do Rio Grande do Sul.

Segundo o presidente da FPE, deputado Rafael Brito (MDB-AL), atualmente 70 mil estudantes recebem a bolsa no Estado. A ideia é incluir estudantes que estão no Cadastro Único, mas não são registrados no Bolsa Família. Logo, não têm direito ao benefício ainda.

“É fundamental que o programa “Pé de Meia” seja ampliado em todo o Brasil. Iniciar esse movimento pelo RS será uma medida fundamental que colocará mais 50 mil estudantes dentro dessa estratégia importante no combate à evasão escolar”, disse.

O MEC (Ministério da Educação) já tem o objetivo de incluir no programa todos os estudantes que se enquadram no critério e que estão no CadÚnico, mas a previsão do governo federal é fazer essa ampliação, em todo Brasil, somente no segundo semestre.

O ministro já acatou outros dois pedidos da Frente, a exemplo da isenção da taxa para pagamento do Enem e a apresentação de um cronograma específico para inscrição no Exame de estudante do RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-avalia-pedido-para-antecipar-o-programa-pe-de-meia-no-rio-grande-do-sul/

Governo avalia pedido para antecipar o programa “Pé-de-Meia” no Rio Grande do Sul

2024-05-22