Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Medida foi reforçada ao presidente Lula e deve ajudar o Brasil a se proteger de variações globais e eventual alta na energia. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal prepara uma mudança na política de combustíveis, aumentando para 30% a mistura de etanol na gasolina. A medida já estava no forno e, segundo fontes palacianas, foi reforçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diante da guerra no Oriente Médio e da possível alta na conta de luz.

De acordo com interlocutores, eles conversaram no contexto de medidas para proteger o mercado brasileiro das altas de preços dos combustíveis, causadas pela tensão militar entre Israel e Irã (que encerraram o conflito nessa terça). O preço do Petróleo vem registrando altas sequenciais.

Nos cálculos do governo Lula, caso o Brasil aumente a mistura de etanol, o País passará a ser autosuficiente em gasolina e não será afetado por variações do mercado global.

A ideia é aprovar o aumento da mistura na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) desta quarta-feira (25). A expectativa do governo é que a mudança ajude a abaixar o preço do combustível e, com isso, a inflação.

Há temor de uma nova alta no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principalmente após o Congresso desenterrar uma série de jabutis na na Lei das Eólicas Offshore que podem encarecer a energia. Assim, uma diminuição nos combustíveis poderia puxar a inflação para baixo e até anular o efeito inflacionário de uma eventual alta na conta de luz.

MP da energia

Em outra frente, o governo Lula trabalha a edição de uma Medida Provisória para conter o estrago deixado pelo Congresso. Uma minuta do texto está na Casa Civil há cerca de um mês. Pela versão atual, o Planalto reduziria o custo imposto pelo Legislativo de R$ 35 bilhões para R$ 11 bilhões anualmente.

O Congresso encareceu a conta de luz ao obrigar o governo a contratar fontes caras e que estão caindo em desuso. A MP tenta limitar o impacto. O texto, por exemplo, coloca em 3.o00 MW a compra de energia de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). Pela versão deixada pelo Legislativo, a compra seria de 6.900 MW.

Fontes do governo apontam que já conseguiram uma vitória parcial. Pelo projeto original aprovado no Congresso, o impacto anual seria de R$ 65 bilhões. Como alguns dos vetos do presidente Lula foram mantidos na negociação política entre o líder Randolfe Rodrigues (PT-AP) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), esse prejuízo caiu para R$ 35 bilhões por ano. (Com informações do portal Metrópoles)

