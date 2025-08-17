Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Governo brasileiro acompanha com preocupação envio de militares dos Estados Unidos à América Latina

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo o New York Times, Trump assinou uma ordem secreta instruindo o Pentágono a usar força militar em países latino-americanos. (Foto: Reprodução)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que acompanha “com preocupação” a decisão de Donald Trump de mobilizar mais de 4 mil militares para o Mar do Caribe e áreas próximas à América Latina, sob a justificativa de combater cartéis de drogas.

Segundo auxiliares presidenciais, a medida é preocupante “em qualquer circunstância”, especialmente diante da hipótese de violação territorial. A chancelaria brasileira tomou conhecimento do deslocamento por meio da imprensa internacional, sem comunicação oficial por parte de Washington.

A mobilização é vista em Brasília como mais um passo da escalada intervencionista dos Estados Unidos no hemisfério, em um contexto em que Trump reforça sua política externa de confrontação.

O presidente norte-americano tem associado a crise do fentanil nos EUA a cartéis latino-americanos, classificando-os como “narcoterroristas” e autorizando sua perseguição militar direta.

Embora o Brasil não esteja incluído inicialmente na operação, fontes diplomáticas confirmaram que Washington questionou por que organizações como o PCC não são reconhecidas pelo governo Lula como grupos terroristas.

O envio envolve o Grupo Anfíbio de Prontidão USS Iwo Jima e a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, além de submarinos nucleares, aeronaves de reconhecimento P-8 Poseidon, destróieres e um cruzador de mísseis guiados. Outros navios, como o USS Fort Lauderdale e o USS San Antonio, também foram mobilizados.

Os recursos foram transferidos para a área de responsabilidade do Comando Sul (Southcom) e devem permanecer na região por alguns meses. Em março, os EUA já haviam enviado destróieres para a fronteira marítima com o México, sob responsabilidade do Comando Norte.

Segundo revelou o New York Times, Trump assinou uma ordem secreta instruindo o Pentágono a usar força militar em países latino-americanos, com operações previstas por terra, mar e ataques aéreos.

O documento cita diretamente Venezuela e México, com alvos como o Tren de Aragua e a gangue MS-13. Fontes de defesa afirmam que a ofensiva dá ao presidente norte-americano uma ampla gama de opções de ataque, ainda que, por ora, a mobilização seja “principalmente uma demonstração de força”.

Venezuela e México

Embora a justificativa oficial seja o combate ao narcotráfico, analistas apontam que a Venezuela está no centro da estratégia de Trump. Dias antes do envio das tropas, Washington anunciou uma recompensa de US$ 50 milhões pela captura de Nicolás Maduro, acusado de vínculos com o narcotráfico.

A medida foi recebida em Caracas como mais uma tentativa de desestabilização do governo bolivariano e de abrir caminho para ações de mudança de regime.

Maduro reagiu com veemência e dirigindo-se aos “imperialistas”, afirmou que não deve haver qualquer ilusão de impunidade. “Não se atrevam a atacar, porque a resposta pode ser o fim do império americano”, declarou o presidente venezuelano, em mensagem direta à Casa Branca.

O governo venezuelano também reforçou apelos diplomáticos em fóruns internacionais, denunciando a militarização da política antidrogas como instrumento de pressão geopolítica.

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum, em viagem à Guatemala, respondeu prontamente às notícias sobre a mobilização de tropas norte-americanas. Ela afirmou que a operação ocorre em águas internacionais e, portanto, não configura violação de soberania, mas reforçou que o México não aceitará qualquer ação estrangeira em seu território.

“Nossa opinião sempre será a autodeterminação dos povos. Não somente no caso do México, mas no caso de todos os países da América e do Caribe. O único que manda no México é o povo”, declarou em entrevista coletiva.

A negativa de Sheinbaum dialoga com um histórico de intervenções dos EUA na região, que geram desconfiança sobre a real extensão da operação.

O México já havia sido alvo de espionagem com drones da CIA, segundo reportagens da CNN, como parte de missões de monitoramento de cartéis. A nova mobilização, portanto, reacende temores de que a campanha antidrogas sirva de cobertura para pressões políticas mais amplas.

tags: em focoMundoPolítica

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Pesquisa Datafolha diz que 39% dos brasileiros vê família Bolsonaro como responsável por tarifaço e 15% culpa Alexandre de Moraes
Chefe de gabinete de presidente da Câmara dos Deputados recebeu procuração de caseiro para movimentar salários
https://www.osul.com.br/governo-brasileiro-acompanha-com-preocupacao-envio-de-militares-dos-estados-unidos-a-america-latina/ Governo brasileiro acompanha com preocupação envio de militares dos Estados Unidos à América Latina 2025-08-17
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Semana começa com mais de 9.300 oportunidades de trabalho em diversas cidades gaúchas
Inter No Beira-Rio, Inter perde por 3 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio Brasileirão: de virada, Grêmio vence fora de casa o Atlético-MG por 3 a 1
Rio Grande do Sul Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre
Celebridades Familiares e amigos recordam a passagem de um ano da morte de Silvio Santos
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Polícia Ministério Público denuncia criminosos que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS
Polícia Advogado gaúcho suspeito de aplicar golpes em clientes deixa a prisão
Política Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chama Lula de “cachaceiro” e “pinguço”
Política Saiba como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no Supremo
Pode te interessar

Tecnologia O erro frequente que enche a memória do celular e que muitas pessoas desconhecem

Saúde Câncer de pele é eliminado com luz, bactérias e células do sistema imunológico em pesquisa da Universidade de São Paulo

Rio Grande do Sul Jovens aprendizes da prefeitura de Porto Alegre participarão de intercâmbio na Espanha

Tecnologia WhatsApp beta ganha novo design para página de visualização de Status