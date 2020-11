Brasil Governo brasileiro avalia possíveis aquisições de mais cinco vacinas contra o coronavírus

20 de novembro de 2020

Atualmente, o Brasil tem parceria para futura produção de três candidatas à vacina

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse que o governo federal vai concluir nesta semana uma rodada de reuniões com representantes de cinco desenvolvedores de vacinas contra a Covid-19.

“Serão realizadas, até o final desta semana, reuniões com cinco laboratórios que estão com vacinas em estágio avançado de testes e com previsão de início de registro brevemente”, explicou Franco.

Na lista dos fabricantes, estão: Pfizer/BionTech (EUA/Alemanha), Janssen (EUA), Instituto de Pesquisa Gamaleya (Rússia), Moderna (EUA) e Covaxin (Índia). “O que deve ocorrer a partir dessas reuniões, entendendo uma série de premissas que eu vou abordar em breve, serão memorandos de entendimento não vinculantes para possíveis futuras aquisições”, disse Franco.

Atualmente, o Brasil tem parceria para futura produção de três candidatas à vacina. O secretário listou como condições de análise das vacinas: segurança, eficácia, produção em escala, oferta em tempo oportuno, preço acessível, condições logísticas favoráveis e possuir o registro.

“A aquisição de qualquer vacina só pode se dar conforme a legislação brasileira e eu só posso comprar o que existe. Legalmente, uma vacina só vai existir para o Brasil quando estiver registrada na Anvisa”, declarou Franco.

