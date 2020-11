Esporte De olho no G4, Grêmio busca manter a maior sequência de vitórias e ficar mais perto de recorde histórico

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Técnico Renato Portaluppi emplaca a sua maior sequência de vitórias no comando do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Técnico Renato Portaluppi emplaca a sua maior sequência de vitórias no comando do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (18), não apenas confirmou a vaga do Grêmio a mais uma semifinal como também aumentou a sequência de triunfos. Agora, já são oito vitórias consecutivas, a melhor sequência já feita nos últimos dez anos.

Criticado pelas apresentações e desempenho da equipe na temporada, Renato Portaluppi esteve, talvez, no momento mais conturbado de sua passagem com o Grêmio, que começou em 2016. No entanto, o que poderia ser uma pressão se tornou na maior sequência de vitórias do treinador no comando do clube.

A sequência de oito vitórias começou no final de outubro, contra o Athletico-PR, fora de casa. De lá para cá, o Imortal venceu as seguintes equipes: Juventude (2), RB Bragantino, Fluminense, Cuiabá (2) e Ceará. Curiosamente, apenas as últimas duas vitórias foram por mais de um gol de diferença, 4 a 2 contra o Vozão e 2 a 0 contra o Cuiabá.

Apesar de ainda existirem algumas críticas, os resultados falam por si. O time está na semifinal da Copa do Brasil, se recuperou e está perto do G4 do Brasileirão, e se classificou em primeiro no seu grupo da Copa Libertadores.

Agora, além de estar vivo em todas as competições, o elenco está mais próximo de um recorde histórico do clube. O marco de maior número de vitórias consecutivas foi estabelecido em 2010, com um total de 15 triunfos em sequência. A tarefa é bastante difícil tanto pelo número de jogos como pelos próximos adversários gremistas.

No domingo (22), o Grêmio enfrenta o Corinthians, às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Apesar de jogar fora de casa, o Tricolor é cotado com um leve favoritismo pelo Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Na sequência, o Grêmio segue longe de seus domínios e viaja para o Paraguai, enfrentar o Guaraní pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima quinta-feira (26).

Quer ganhar dinheiro com os seus palpites?

Para quem gosta de dar palpites, o próximo confronto do Grêmio contra o Corinthians é excelente para fazer uma aposta. As odds estão imperdíveis! Uma vitória do Grêmio, por exemplo, está cotada em 2.59, ou seja, pode render mais que o dobro do valor apostado.

Cadastre-se agora no Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, aproveite a Best Friday e ganhe um bônus de até R$150 no seu próximo depósito. Use seu bônus para apostar nos seus times e campeonatos favoritos no Brasil e no mundo.

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte