Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Centenas de quartos, em mais de 50 hotéis, são oferecidos aos socorristas voluntários que chegam à cidade para colaborar nos resgates aos desabrigados Foto: PMPA/Divulgação Centenas de quartos, em mais de 50 hotéis, são oferecidos aos socorristas voluntários que chegam à cidade para colaborar nos resgates aos desabrigados. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: PMPA/Divulgação

Uma grande rede de apoio dos hotéis se formou em Porto Alegre devido à enchente. Centenas de quartos, em mais de 50 hotéis, são oferecidos aos socorristas voluntários que chegam à cidade para colaborar nos resgates aos desabrigados.

Quem necessitar de acolhimento deve procurar o Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região) no telefone (51) 3225-3300. O segmento do turismo também disponibiliza hospedagem em hotéis da Região Metropolitana, Serra e no interior do Estado.

Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis, conta que a hotelaria gaúcha iniciou ações de mobilização de ajuda às vítimas ainda no último sábado (4). A medida pede que os hotéis ofereçam parte de seu inventário para receber oficiais do Exército, Forças Armadas, bombeiros, entre outros profissionais que estão na linha de frente dos resgates.

“Passamos o sábado em contato com associações hoteleiras do estado e com o FOHB, que ajudou a reunir esse inventário. Muitos hotéis não podem ajudar, pois estão lotados ou ilhados. Empreendimentos em Porto Alegre, Canoas e Eldorado do Sul estão com água em seus andares, destruídos e com perda de alimentos”, lamenta a executiva em entrevista ao portal Hotelier News.

Gabriela salienta que as estradas estão interrompidas, com cidades sem acesso devido ao mar de lama que se formou. “Apenas barcos e caminhões do Exército conseguem passar. O aeroporto de Caxias do Sul está funcionando por onde chegam doações e o aeroporto de Canela também é uma alternativa”.

Mesmo com a massificação dos esforços, o Rio Grande do Sul pede doações e mais ajuda do governo federal. No dia 3 de maio, Celso Sabino, ministro do Turismo, informou a liberação de R$ 100 milhões para empreendedores do setor afetados pelas enchentes. O crédito será disponibilizado de modo emergencial, por meio do Fungetur (Novo Fundo Geral de Turismo), programa direcionado, principalmente, para micro, pequenas e médias empresas do País.

Os recursos poderão beneficiar meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares registrados no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos).

A Marriott International também iniciou a mobilização de seus gerentes gerais de todo o País para arrecadar doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Já a Laghetto Hotéis está abrigando profissionais da saúde, bombeiros e da Defesa Civil em suas unidades.

Rede hoteleira de Porto Alegre oferece acolhimento a socorristas voluntários

