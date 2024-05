Rio Grande do Sul Chuvas no Rio Grande do Sul: Polícia Federal começa investigação de fake news sobre a tragédia no Estado

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Agentes vão analisar 11 postagens, incluindo as de Eduardo Bolsonaro, do senador Cleitinho, e do influenciador Pablo Marçal Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) começou a investigação para apurar supostos crimes praticados por quem publicou fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul (RS). Integrantes da corporação afirmam que já estão em andamento as providências para formalizar a instauração do inquérito ainda nesta quarta-feira (08).

O pedido para apurar desinformação foi feito oficialmente pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de um ofício enviado pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), após uma reunião da “sala de situação” do Palácio do Planalto em que houve a discussão sobre as consequências das fake news no caso.

O documento enviado pelo governo inclui publicações em redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Cleitinho (Republicanos – MG). Além dos parlamentares, há indicação de publicações de influenciadores como Pablo Marçal.

Segundo o governo, as fake news têm ” impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições como o Exército, FAB [Força Aérea Brasileira], PRF [Polícia Rodoviária Federal] e Ministérios, que são cruciais na resposta a emergências. A propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população nas capacidades de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação e resgate em momentos críticos. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições frente a tais crises”.

O documento enumera onze publicações consideradas fake news e o número de interações dos respectivos conteúdos nas redes sociais, além da quantidade de seguidores de quem postou, republicações e comentários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/chuvas-no-rio-grande-do-sul-policia-federal-comeca-investigacao-para-apurar-fake-news-sobre-a-tragedia-no-estado/

Chuvas no Rio Grande do Sul: Polícia Federal começa investigação de fake news sobre a tragédia no Estado

2024-05-08