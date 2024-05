Política Lula diz que o governo tem compromisso de “entregar tudo aquilo que o Rio Grande do Sul tem direito”

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Em lançamento do PAC Seleções, presidente afirma que quer visitar todos os municípios afetados pelas enchentes após situação ser normalizada Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a disponibilização de recursos ao Rio Grande do Sul, durante cerimônia de divulgação do Novo PAC Seleções Cidades, nesta quarta-feira (08). “Nós estamos compromissados a fazer com que o Rio Grande do Sul receba, da parte do governo federal, tudo aquilo que o Rio Grande do Sul tem direito”, disse.

Lula ainda relembrou que esta não é a primeira vez que o governo federal sai em defesa do estado em razão de colapsos ambientais. Lula citou a seca que atingiu municípios gaúchos em fevereiro de 2023 e a enchente na região do Vale do Taquari, em setembro do mesmo ano.

“E posso dizer para vocês que grande parte dos recursos que foram arrumados foram do governo federal, até porque nós compreendemos a situação difícil de finanças que vive o estado do Rio Grande do Sul”, destacou.

Desde o início das fortes chuvas que atingem o estado, o governo estadual confirmou 100 mortes, além de 128 desaparecidos.

Segundo dados da Defesa Civil do RS, são 417 municípios atingidos pela chuva, onde mais de 1,4 milhões de pessoas foram afetadas. O presidente ressaltou que a dimensão da tragédia só será esclarecida, porém, quando a água baixar.

“E quando voltar a normalidade, companheiro Rui Costa, companheiro [Geraldo] Alckmin, eu quero visitar todos os municípios que foram atingidos para ver o que aconteceu de fato”, afirmou.

Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre informou que o Guaíba, que atingiu níveis recordes de inundação, apresentou pela primeira vez uma queda contínua em seu nível de cheia.

