Rio Grande do Sul Aumenta para 100 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inundações castigam a maioria dos municípios gaúchos Foto: FAB/Divulgação Inundações castigam a maioria dos municípios gaúchos. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aumentou para 100 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (8) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 130 pessoas estão desaparecidas e 374 ficaram feridas. Mais de 230 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 423 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais dos últimos dias. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Cidades e número de óbitos por localidade

Bento Gonçalves (6)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (4)

Capela de Santana (1)

Capitão (2)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Esteio (1)

Farroupilha (1)

General Câmara (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (4)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (6)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (3)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Sobradinho (1)

Taquara (2)

Três Coroas (3)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)

Óbitos em investigação*: 2

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

Nível das águas (medição às 17 horas)

Lago Guaíba – Porto Alegre – 5,04 metros

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 6,74 metros

Rio Gravataí – Passo das Canoas – 6,09 metros

Rio Taquari – Muçum – 5,55 metros

Rio Caí – Feliz – 3,01 metros

Rio Uruguai – Uruguaiana – 10,78 metros (nível de inundação 8,50 metros)

Lagoa dos Patos (Laranjal) – 2,15 metros (nível de inundação 1,50 metro)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 205.563 pontos sem energia elétrica (11,4% do total de clientes);

RGE Sul: 253.500 pontos sem energia elétrica (8,3% do total de clientes);

Corsan: 523.311 clientes sem abastecimento de água (18% do total de clientes);

Tim: 18 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 35 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: 6 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

952 escolas

236 municípios

28 CREs

331.223 estudantes impactados

425 escolas danificadas

77 escolas servindo de abrigo

Retomada das aulas

CREs que retomaram as aulas na terça-feira (7): Uruguaiana (10ª); Osório (11ª); Erechim (15ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª) e Ijuí (36ª); Caxias do Sul (4ª), Santa Cruz do Sul (6ª), Passo Fundo (7ª), Santa Maria (8ª), Cruz Alta (9ª), Bagé (13ª), Santo Angelo (14ª), Bento Gonçalves (16ª), Santa Rosa (17ª); Santana do Livramento (19ª); Vacaria (23ª); Soledade (25ª) e Carazinho (39ª).

CREs com aulas suspensas nesta quinta-feira (9) Pelotas (5ª) e Rio Grande (18ª).

CREs sem previsão de retomada: Porto Alegre (1ª ), São Leopoldo (2ª), Estrela (3ª), Guaíba (12ª), Cachoeira do Sul (24ª) e Canoas (27ª) Gravataí (28).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/100-mortos/

Aumenta para 100 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-08