Por Marcelo Warth | 8 de maio de 2024

Veículos com caráter emergencial autorizados pela PRF podem realizar a travessia. (Foto: PRF/Divulgação)

Uma rota emergencial pela BR-290, ligando Porto Alegre a Eldorado do Sul e Guaíba, na Região Metropolitana, foi implementada nesta quarta-feira (8) para atender as regiões que estão isoladas pelas enchentes nos dois municípios.

O trajeto é realizado pela ponte nova do Guaíba em uma ação integrada entre o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a CCR ViaSul, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o Corpo de Bombeiros e outras instituições.

Veículos com caráter emergencial autorizados pela PRF podem realizar a travessia, levando suprimentos e mantimentos para as comunidades atingidas pelas inundações.

“Os veículos que vêm pela Freeway seguirão até a região do km 94, onde serão desviados para a pista contrária no sentido litoral, ingressando, então, pelo que era a alça de saída da ponte, na contramão. Já veículos oriundos da BR-448 poderão utilizar a alça de entrada a Porto Alegre no km 22 e fazer o mesmo trajeto. Todo o trecho está com sinalização específica e reforçada para auxiliar na orientação dos motoristas”, informou a PRF.

Eldorado do Sul e Guaíba foram devastados pelas enchentes. “É uma situação de horror. Não há uma casa que não foi tomada pela água. Não temos um comércio em condições de abrir as portas. Vamos ter que começar do zero, inclusive eu”, relatou o prefeito de Eldorado, Ernani de Freitas.

Segundo ele, 100% da área urbana da cidade foi atingida pela enchente, e o município precisa ser evacuado.

