Mundo Governo brasileiro condena lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Segundo o Itamaraty, teste consiste em "mais uma violação direta" de resolução da ONU. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nessa terça-feira (21) nota à imprensa em que condena o lançamento, em 18 de fevereiro, de um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte.

De acordo com o Exército sul-coreano, a Coreia do Norte disparou nesse dia um míssil balístico não identificado. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou a informação, afirmando que o projétil foi disparado no mar do Leste, referindo-se ao mar do Japão.

O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, afirmou que “o míssil balístico foi em direção leste e voou por aproximadamente 66 minutos”. O projétil intercontinental percorreu cerca de 900 km antes de cair.

De acordo com a nota divulgada pelo Itamaraty, o teste consiste em “mais uma violação direta” de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A resolução determinou que a Coreia do Norte deve cessar todas as atividades relacionadas a seu programa de mísseis balísticos.

A nota diz ainda que o Brasil defende a busca de solução diplomática para a situação na península coreana, alinhada com sua atuação como membro não permanente do Conselho de Segurança.

Por fim, o governo brasileiro pede à Coreia do Norte que cumpra todas as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como a todos os atores envolvidos a contribuir para criar as condições necessárias à redução das tensões e à retomada de negociações com vistas à desnuclearização da península coreana.

Mais mísseis

O governo sul-coreano afirmou que a Coreia do Norte disparou mais dois mísseis balísticos de curto alcance na segunda-feira (20). Conforme o Exército da Coreia do Sul, foi detectado os lançamentos em áreas de Sukchon na província de Pyongan do Sul entre 7h e 7h11.

O Japão também confirmou o lançamento. O gabinete do primeiro-ministro japonês afirmou que os norte-coreanos tinham lançado “um míssil balístico suspeito”, e a guarda costeira emitiu alertas sobre vários projéteis.

A Coreia do Norte divulgou um comunicado logo depois dos lançamentos, no qual disse que havia lançado “dois disparos usando lançadores de foguetes múltiplos de 600 mm”, no mar do Leste, referindo-se ao mar do Japão.

O lançamento ocorreu menos de 48 horas depois que Pyongyang realizou o que chamou de exercício “surpresa”, ao disparar um míssil balístico intercontinental. A Coreia do Norte afirma que isso demonstra a capacidade do país de realizar um “contra-ataque nuclear fatal”.

Em resposta, Coreia do Sul e Estados Unidos fizeram exercícios aéreos conjuntos no domingo (19), com um bombardeiro estratégico e caças furtivos.

