Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Governo brasileiro identifica três novas drogas em circulação no país

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

As substâncias foram incluídas nos controles nacionais 19 dias após a notificação da circulação das drogas no Brasil. (Foto: Freepik)

O governo brasileiro identificou três novas drogas estão em circulação no país. Segundo o Sistema de Alerta Rápido sobre drogas (SAR), duas das substâncias estão presentes no produto Magic Mushroom Gummies e a terceira é um opioide sintético conhecido como N-pirrolidino protonitazeno.

Embora seja a primeira vez que as drogas foram identificadas no país, o Magic Mushroom já foi detectado em países como Chile, Canadá e Bélgica. Já o opioide circula em locais como Canadá, França e Alemanha.

As substâncias foram incluídas nos controles nacionais 19 dias após a notificação da circulação das drogas no Brasil.

Marta Machado, secretária de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, destaca a importância do sistema nesse processo.

“Com o SAR, reforçamos o controle das substâncias que circulam, e isso é fundamental tanto do ponto de vista do enfrentamento aos mercados ilegais quanto do ponto de vista da prevenção no campo da política sobre drogas”, afirma.

O SAR é um subsistema do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad), gerenciado pela Secretaria da Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), vinculado ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid).

O objetivo da ferramenta, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é “captar, analisar e disseminar, de forma célere, dados e informações sobre a emergência e a circulação de novas substâncias psicoativas, bem como as adulterações e as alterações nas formas de apresentação de substâncias psicoativas que representem ameaças à saúde e à segurança pública”.

O que são opioides?

O ópio, uma droga proveniente da flor da papoula, chegou a ser motivo de guerra entre países da Europa e da Ásia no século XIX, justamente por gerar dependência química e consequente lucro para o tráfico.

Existem os seguintes tipos, que podem ser ingeridos por comprimidos (via oral) ou por injeções:

os opiáceos naturais, que não sofrem modificações, como a morfina e a codeína;
os semi-sintéticos, que passam por modificações parciais na composição (heroína);
e os totalmente sintéticos, fabricados em laboratório para terem ação semelhante ao ópio (metadona).

As propriedades analgésicas desses medicamentos poupam pacientes na UTI, por exemplo, de sentirem fortes dores.

Já a pessoa que ingere opioides de forma recreativa ou sem orientação médica, buscando a sensação de bem-estar trazida pela droga, corre um risco alto de desenvolver dependência.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Trump chama morte de Charlie Kirk de “momento sombrio”
https://www.osul.com.br/governo-brasileiro-identifica-tres-novas-drogas-em-circulacao-no-pais/ Governo brasileiro identifica três novas drogas em circulação no país 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Vacina da gripe e orientações contra o HIV estão disponíveis ao público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Polícia Federal prende estudante que ameaçou matar o deputado federal Nikolas Ferreira
Educação Carteira Nacional Docente: saiba como funciona o documento destinado a professores
Política Onde Bolsonaro pode ficar preso? Conheça os possíveis cenários
Mundo Assembleia Geral da ONU apoia criação de um Estado palestino, mas rejeita participação do Hamas
Política Bolsonaro corre o risco de perder patente no Exército; entenda
Política Supremo estima que a prisão em regime fechado de Bolsonaro deve ocorrer até dezembro
Política Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado condenados por golpe em todo o mundo após a Segunda Guerra Mundial
Economia Após condenação de Bolsonaro, dólar encerra no menor patamar em mais de um ano
Economia Inadimplência de consumidores e empresas é recorde em tempos de juros altos
Pode te interessar

Geral Acampamento Farroupilha lota no fim de semana e tem expectativa de 2 milhões de visitantes

Geral Extração de dados: saiba como a Polícia Federal recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos

Geral Entenda por que o Rio Grande do Sul é o número 1 em Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados

Geral Domingo de sol e público recorde marcaram o último dia da Expointer